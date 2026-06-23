Tarkkuutta tulien kanssa – Keski-Suomessa sammutettu juhannuskokon kytöä, energiapuukasaa ja turveaumaa Vaikka maastopalovaroitus ei olisi voimassa, maasto voi olla hyvin kuivaa. Palo leviää tuulisella säällä nopeasti.

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Keski-Suomessa on sammutettu useita maastopaloja. Kuvituskuva. Kuva: Kimmo Haimi

Uutiset | Onnettomuudet Suvi Jylhänlehto

Keski-Suomen pelastuslaitos on tiedottanut vuorokauden sisällä useista maastopaloista.

Tänään tiistaina pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta maastopalosta Kinnulan Koukosalmentielle. Kohteessa maastoa on palanut noin yhdeksän aaria. Sammutustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Pelastuslaitoksen mukaan palo on mahdollisesti saanut alkunsa juhannuskokosta, jonka pohjat ovat jääneet kytemään.

Maanantaina Keski-Suomen pelastuslaitos kertoi, että Multian Pökköperäntiellä syttyi pieni tulipalo turveaumassa. Paikalla olijat saivat onnistuneella alkusammutuksella rajattua paloa, minkä jälkeen palo saatiin hallintaan.

Sunnuntaiyönä Jyväskylän Seppäläntiellä paloi energiapuukasa. Sammutustyöt jatkuivat maanantaihin saakka.

Keskisuuria maastopaloja sammutettiin maanantaina myös Joutsassa ja Viitasaarella. Viitasaaren Hankosaaressa palo sai alkunsa roskien poltosta.

”Avotulentekoon ryhtyvän on tarkkaan harkittava, kannattaako avotulta sytyttää näissä olosuhteissa.”

Vaikka maastopalovaroitus ei ole tällä hetkellä voimassa Keski-Suomessa, niin maasto on paikoin hyvin kuivaa ja palo leviää tuulisella säällä nopeasti, pelastuslaitos muistuttaa.

”Avotulentekoon ryhtyvän on tarkkaan harkittava, kannattaako avotulta sytyttää näissä olosuhteissa.”

Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pirkanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.