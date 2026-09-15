Keskusta esittää uutta hallintomallia ja lakkauttaisi nykyiset ministeriötSamalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin.
Oppositiopuolue keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio.
Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet.
Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan.
Samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin.
Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 0,5 miljardin euron säästöt.Artikkelin aiheet
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