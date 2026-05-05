Lappiin luvassa jopa kymmenen senttiä lunta – sähkökatkoja voi tulla etelämpänäAjokeli on Lapissa tänään huono.
Lännestä saapuu tänään matalapaine, joka tuo Lappiin räntä- ja lumisateita. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan Lapissa voi lunta sataa yleisesti 5–10 senttiä.
Ajokeli on Lapissa huono lumi- ja räntäsateen takia.
Myös tuuli saattaa voimistua matalapaineen eteläpuolella. Ilmatieteen laitos arvioi, että kovimmat puuskat osuvat maan keskivaiheille Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja maan itäosaan. Jopa 18 metriä sekunnissa puhaltava tuuli voi kaataa yksittäisiä puita ja aiheuttaa sähkökatkoja.
Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään poutainen.
