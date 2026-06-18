Yle: Kuhmolainen yrittäjä sai huhkia ihan tosissaan, kun Nato-sotilaat tilasivat sata pizzaa Matti Huotarin mukaan sotilaiden harjoituksista on hyötyä Kuhmolle, sillä sotilaat käyvät asioimassa kaupungin keskustassa.

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Kuvituskuva. Kuva: Katja Lamminen

Uutiset | Ruoka Jukka Koivula

Kuhmon Kotipizza sai toukokuussa erikoisen tilauksen, kun kansainvälisessä sotaharjoituksessa Kuhmossa Vuosangan ampuma-alueella harjoitelleet puolalaiset sotilaat tilasivat noin sata pizzaa. Asiasta uutisoi Yle.

Sotilaat hakivat pizzatilauksen pienellä lava-autolla, kertoo Kuhmon Kotipizzan yrittäjä Matti Huotari. Hänen mukaansa sotilaat olivat puolalaisia.

”Kaverit olivat sitoneet pizzoja kiinni liinalla lavan päälle”, Huotari kertoo.

Sotilaat tekivät soittamalla kaksi tilausta: ensimmäinen isompi tilaus oli aamupäivällä ja toinen tilaus tehtiin iltapäivällä.

Huotari arvioi, että päivän aikana puolalaissotilaat tilasivat yhteensä noin sata pizzaa. Tilaukset tekivät ravintolan keittiöstä kiireisen.

”Totta kai mietimme, että mikä juttu tämä on.” Matti Huotari

”Totta kai mietimme, että mikä juttu tämä on. Teimme vähän selvitystyötä. Kun tilaus tuli, mietimme, että voiko tämä olla todellista? Hoksasimme, että kyllä tämä ihan oikea tilaus on.”

Puolalaissotilaiden tilaus sisälsi erilaisia pitsoja. Yrittäjä muistelee, että mukana oli esimerkiksi lihaisia pitsoja sekä Monster-pitsoja, joiden päällä on taikinatankoja.

”Vähän ruokaisampia (pizzoja) taisi olla enimmäkseen.”

Hän arvioi kyseisen tilauksen olleen suurin tilaus, joka Kuhmon Kotipizzaan on tehty, vaikka välillä pitseriaan tulee suuria tilauksia yrityksiltä ja yhdistyksiltä.

Huotarin mukaan sotilaiden harjoituksista on hyötyä Kuhmolle, sillä sotilaat käyvät asioimassa kaupungin keskustassa.

Toukokuussa Kainuun prikaati johti taisteluharjoituksia Kuhmossa sekä Kajaanissa. Harjoituksiin osallistui yhteensä 4 500 sotilasta Suomesta, Isosta-Britanniasta, Yhdysvalloista, Italiasta, Unkarista, Ranskasta ja Puolasta.

Yle: Nato-sotilaiden pitsatilaus yllätti yrittäjän Kuhmossa – sata lihaista pitsaa ja ”monsteria” päätyi lava-auton kyytiin