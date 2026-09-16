1.11. lähtien jokaisesta EU:n ulkopuolisesta verkkokaupasta ostetusta, suoraan kuluttajalle lähetetystä tuotteesta peritään käsittelymaksu. Tähän asti alle 150 euron hintaisia paketteja on voinut tilata ilman käsittelymaksua.

Alle 150 euron ostoksia oli myös mahdollista tilata ilman tullimaksua 1.7. saakka. Heinäkuusta lähtien niistä on pitänyt maksaa tullit ja 1.11. lähtien myös tullin käsittelymaksu.

Maksu koskee esimerkiksi kiinalaisesta verkkokauppa Temusta ostettuja tuotteita.

Tullimaksu on kolme euroa lähetyksen jokaisesta tavaraerästä. Tavaraerä tarkoittaa keskenään samanlaisia tuotteita, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Käsittelymaksun määrää ei ole vielä päätetty.

Maksun tarkoituksena on kattaa pakettivirrasta koituneita kustannuksia. Käsittelymaksun maksaa sama taho, joka vastaa paketin muistakin tullimaksuista.

”Olen nähnyt Kiinasta tulevien pakettien tsunamin, joka haittaa tullin toimintaa. Lisäksi paketeista ei makseta veroja eivätkä ne noudata EU-sääntöjä. Lopetamme halpojen, sääntöjen vastaisten ja vaarallisten tavaroiden tuomisen”, sanoo aloitteen esittelijä, alankomaalainen EPP-puolueen meppi Dirk Gotnik Euroopan parlamentin tiedotteessa.

”Lopetamme halpojen, sääntöjen vastaisten ja vaarallisten tavaroiden tuomisen.” Dirk Gotnik

Jos myyjä tai alusta mahdollistaa tavaroiden myynnin EU:n ulkopuolisista maista suoraan EU-asiakkaille, sitä käsitellään jatkossa maahantuojana. Tämä velvoittaa toimijat antamaan tulliviranomaisille kaikki vaaditut tiedot, maksamaan tai takaamaan kaikki maksut ja varmistamaan, että Eurooppaan lähetetyt tavarat ovat EU:n lainsäädännön mukaisia. Maahantuojalla tulee olla EU:ssa toimipaikka tai edustaja.

Uudet säännöt kannustavat EU:n ulkopuolisia toimijoita ylläpitämään varastoja EU:ssa. EU:n sisäisissä asiakaslähetyksissä on alhaisemmat käsittelymaksut, jos tavarat tuodaan yhteispakkauksissa ja riittävän suurina määrinä.

Jos yritys rikkoo EU-sääntöjä toistuvasti, sitä voidaan rangaista sakoilla, jotka ovat vähintään 1 ja enintään 6 prosenttia EU:hun edeltävien 12 kuukauden aikana tuotujen tavaroiden kokonaisarvosta.