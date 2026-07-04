Yli sata Alkoa palvelee viikonlopusta lähtien laajennetuilla aukioloajoilla Alkojen laajennetut aukioloajat painottuvat suurten kaupunkien myymälöihin. ”Pienemmillä maaseutupaikkakunnilla asioidaan aamusta ja isommissa kaupungeissa myynti on iltapainotteisempaa”, kertoo liiketoimintajohtaja Kari Pennanen

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Alkot voisivat periaatteessa olla auki joka päivä aamuyhdeksästä iltayhdeksään. Aivan näin radikaaliin myynnin vilkastumiseen ei ole heti alkuun varauduttu. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Kauppa STT

Suomessa koittavat uudet ajat, kun alkoholilain muutoksen myötä väkeviä voisi hakea Alkosta vuoden jokaisena päivänä.

Viime kuussa eduskunta hyväksyi ja presidentti vahvisti lakimuutoksen. Hallituksella on ollut halu muun muassa parantaa valtionmonopolin markkina-asemaa, joten Alkolle on annettu mahdollisuus pitää myymälänsä auki noudattaen samoja aikarajoja kuin muutkin alkoholia myyvät kaupat.

Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen kertoo STT:lle, että muutokseen ollaan tyytyväisiä ja sen odotetaan näkyvän parempana asiakaspalveluna. Asiakkaat ovat toivoneet laajempia viikonloppuaukioloaikoja.

Muutokset astuvat voimaan heti heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Alkot voisivat periaatteessa olla auki joka päivä aamuyhdeksästä iltayhdeksään. Aivan näin radikaaliin viinanmyynnin vilkastumiseen ei ole heti alkuun varauduttu.

Laajemmat lauantai‑iltojen aukioloajat otetaan käyttöön 108 myymälässä. Iltakuuden sijaan osa vilkkaimmista Alkoista sulkeutuu vasta kahdeksalta tai yhdeksältä.

35 myymälää on jatkossa auki sunnuntaisin kello 12–18. Sunnuntaimyymälöitä löytyy 27 isosta kaupungista.

Alko aloittaa sunnuntain aukiolot 35 myymälässä. Kuva: Hanna Linnove

Laajennuksia on tehty niihin myymälöihin, joissa on jo tähän asti ollut lain sallimat laajimmat aukioloajat, Pennanen kertoo.

Jonkin verran on katsottu myös tasaista alueellista jakautumista, mutta pääosin aukioloaikapäätökset on tehty asiakkaiden määrän ja ostokäyttäytymisen perusteella.

”Pienemmillä maaseutupaikkakunnilla asioidaan aamusta ja isommissa kaupungeissa myynti on iltapainotteisempaa”, Pennanen selventää.

Syksyn aikana aukioloaikojen laajuutta tullaan tarkastelemaan asiakaspalautteiden pohjalta ja tarvittaessa lisätään myös uusia sunnuntaimyymälöitä. Ainakin Lapin hiihtokeskusten laajennetuista sesonkiaikatauluista on jo päätetty Ylläksellä, Levillä, Rukalla ja Saariselällä.

Edellisessä laajemmassa alkoholilain muutoksessa aukioloajat pitenivät arkena iltakahdeksasta iltayhdeksään. Vuonna 2018 suomalaiset pääsivät ensi kertaa Alkoon myös jouluaattoaamuna.

Viinanmyynti kotiin oli vielä viime vuodet kiellettyä kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä. Jatkossa jos juomiset ehtivät aaton iloissa loppua, voi täydennyksiä hakea mahdollisesti jo seuraavana päivänä.

Alkosta kerrotaan kotiinkuljetuksen alkavan niin pian kuin laki sallii. Kuva: Carolina Husu

Lokakuun viimeisen lauantain pyhäinpäivä ja joulukuussa sunnuntaille osuva itsenäisyyspäivä voisivat jo olla alkopäiviä. Pennasen mukaan aukioloajoista ei ole vielä tarkkaan päätetty.

Voidaanko jo varmuudella sanoa, että Suomessa vähintään yksi Alko olisi läpi joulun auki?

”En sano tähän mitään vielä. Loppuvuoden juhlapyhiin palataan kuitenkin heti alkusyksystä ihan jo työvuorosuunnittelunkin takia.”

Aukioloaikauudistuksen vaikutuksista myyntiin ei Pennasen mukaan ole kertoa lukumääräisiä arvioita. Myynnin ei ainakaan alkuun odoteta välttämättä kasvavan, vaan asiakasvirtojen tasaantuvan muilta päiviltä ja tunneilta.

Toistaiseksi Alkoihin ei ole palkattu lisää työntekijöitä.

Uuden lainsäädännön mahdollistama kotiinkuljetus tarjotaan Pennasen mukaan heti, kun lain kuuden kuukauden siirtymäaika sen sallii. Vielä Pennanen ei esimerkiksi kerro, miten kuljetus järjestetään, sillä yksityiskohtia palvelun osalta hiotaan vielä.

Kotiinkuljetuksen vastuullisuudesta on pyritty huolehtimaan uudessa laissa. Esimerkiksi ikärajojen pitämistä testataan koeostoin tammikuusta eteenpäin myymälöiden lisäksi myös kotiinkuljetuksissa.

Alkon tilaaman raportin mukaan alkoholin saatavuuden lisääminen todennäköisesti pahentaa mielenterveyden ongelmia. Tammikuussa julkaistun asiantuntijaraportin koosti mielenterveyden edistämiseen ja ongelmien ehkäisyyn keskittyvä Mieli ry.

Apua ongelmiin päihteiden kanssa saa esimerkiksi Ehkäisevän päihdetyön päihdeneuvonnasta anonyymisti ja ympäri vuorokauden numerosta 0800 900 45.