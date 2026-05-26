Euroopassa poikkeuksellisen lämmin kevät, Ranskassa mittaushistorian kuumin toukokuun päiväSääennusteiden mukaan lämpötilan odotetaan tänään nousevan Ranskassa paikoin jopa 36 asteeseen.
Euroopassa on vietetty harvinaisen lämmintä toukokuuta. Ranskassa on jo rikottu toukokuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos tänään.
Mittaushistorian lämpimin toukokuinen päivä mitattiin maanantaina eri puolilla Ranskaa, ja tästä päivästä on ennustettu tulevan vieläkin lämpimämpi.
Sääennusteiden mukaan lämpötilan odotetaan tänään nousevan Ranskassa paikoin jopa 36 asteeseen ja lämpöjakson on ennustettu kestävän vielä ainakin viikon loppuun asti.
Espanjassa taas lämpötilojen on ennustettu nousevan keskiviikosta perjantaihin jopa 38 asteeseen.
