Tämä ”talvinen” riski voi väijyä teillä kesälläkinKorkeat lämpötilat voivat aiheuttaa autojen renkaiden pidon menetyksen jopa keskellä kesää.
Talvi ei ole ainoa vuodenaika, jona liukkaus voi yllättää autoilijan.
Ruotsin suurimman autolehden ViBilägaren mukaan korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa autojen renkaiden pidon menetyksen jopa keskellä kesää.
Lehden mukaan kesäajan liukkaus voi johtua nopeiden säämuutosten ja pitkittyneen kuumuuden yhteisvaikutuksesta.
Asfaltin sideaine voi pehmentyä ja nousta tienpinnan pinnalle, missä se laskeutuu mustiksi, kiiltäviksi läiskiksi. Ilmiötä voi esiintyä sekä vasta asennetulla asfaltilla että vanhemmilla päällystetyillä teillä, jutussa kerrotaan.
Kesäreissuun suuntaavia kuljettajia kehotetaankin olemaan valppaina ja suhtautumaan rauhallisesti tienpinnassa näkyviin kiiltäviin alueisiin.
Liukkaus ei hellitä lehden mukaan välttämättä loppukesästäkään.
Tuolloin luistoa voi syntyä vilkkaasti liikennöidyillä alueella, joilla kesärenkaat kiillottavat tien pintaa käännöksillä, jarrutuksilla ja kiihdytyksillä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikenneympyrät, rampit ja jyrkät mutkat.
ViBilägar: Trafikverket varnar för sommarhalkanArtikkelin aiheet
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