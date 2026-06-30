Vielä huomenna poutaa, mutta sen jälkeen säässä tapahtuu muutos sateisempaan Huomenna keskiviikkona sää on yleisesti poutaista ja vaikka paikoin pilvisyys vaihtelee, myös laajalti aurinko pääsee paistamaan. Säässä tapahtuu kuitenkin muutos sateisempaan torstaina.

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Pilvisyys vaihtelee paikoitellen huomenna. Torstaina tapahtuu muutos sateisempaan. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Laura Tuomola

Torstaista alkaen matalapainevoittoinen sää yleistyy. Tämä tietää laajemmin sateisempaa, pilvisempää ja hieman viileämpää säätä. Nyt viime päivien aikana hellelukemia on mitattu etelässä ja osin lännessäkin. Loppuviikosta päivän ylin lämpötila on laajalti 20 asteen tuntumassa. Sateen sattuessa kohdalle, lämpötila putoaa helposti viisi astetta. Tämänhetkisen ennusteen mukaan torstain sateet painottuvat länteen ja etelärannikon tuntumaan, mutta sademäärissä on vielä valtavaa vaihtelua eri säämallien välillä.

Torstain jälkeen sää viilenee. Kuva: Ilmatieteen laitos

Perjantaikin on yleisesti sateisen oloinen päivä, erityisesti maan länsiosassa. Ennuste on kuitenkin vielä hyvin epävarmoja näiden päivien osalta niin alueellisesti kuin sademäärältään. Ja vaikka ennuste näyttää sateiselta, sateet ovat kuitenkin melko ajoittaisia, eikä samassa paikassa sada koko päivää putkeen.

Keskiviikko sen sijaan on vielä poutapäivä ja aurinkokin pääsee laajalti paistamaan. Todennäköisesti hellettä on maan eteläosassa, maan keskiosassa lämpötila on hieman 20 asteen yläpuolella. Pohjoisessa on paikoin muutaman asteen verran viileämpää.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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