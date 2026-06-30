Puhelinlankojen aika on pian ohi: Millaisia muistoja sinulla on lankapuhelinajasta?Monilla meistä on muistoja ajasta, jolloin yhteyksiä otettiin kännyköiden sijaan lankapuhelimella.
Puhelinlankojen aika on tämän päivän jälkeen pitkälti ohi, kun teleoperaattori Elisa lakkauttaa sekä yritysasiakkaiden että yksityisten ihmisten lankaliittymät.
Ennen puolta päivää soitettiin viimeinen kaupallinen lankapuhelu.
Telia lakkautti lankaliittymät jo vuonna 2019, ja DNA viime vuodenvaihteessa.
Puhelinlankaverkko ehti olla käytössä 1880-luvulta saakka.
Puhelinlangat eivät kuitenkaan poistu maisemasta aivan hetkessä, sillä vanhojen lankojen purkaminen vie aikaa useita vuosia. Toisaalta huomionarvoista on myös se, että pienemmillä operaattoreilla on muutamia tuhansia lankapuhelinliittymiä, vaikka suuret operaattorit ovatkin niistä luopuneet.
Monella meistä on muistoja siitä, millaista elämä oli lankapuhelinaikana ennen kännyköitä. Nyt haluaisimmekin kuulla muistojanne lankapuhelinajasta.
Tarinoita lankapuhelinajasta voit jättää täällä.Artikkelin aiheet
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