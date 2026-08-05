Ilmastonmuutos on muuttanut levinneisyysaluetta valtaosalla Suomen perhosistaSuomi on yksi viidestä Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista.
Yli 60 prosenttia kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus.
Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka kymmenes tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi viidestä Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista.
Lähes neljässä viidestä havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä.
Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli kuuttatuhatta levinneisyysmittausta 105 maassa.Artikkelin aiheet
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