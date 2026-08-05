OP: Lähes puolet yrityksistä ei ole varautunut ilmastoriskeihin kuten tulviin tai toimitusten takkuiluun Alle viidennes pk-yrityksistä kertoo varautuneensa esimerkiksi tulviin ja myrskyihin.

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Tulva voi tehdä tuhojaan ja vaikeuttaa liiketoimintaa sekä kaupungissa että maaseudulla. Kuva: Kari Salonen

Uutiset | Talous Eija Mansikkamäki

Pienten ja keskisuurten yritysten varautuminen ilmastosta aiheutuviin toimitusketjujen häiriöihin on heikkoa, ilmenee finanssiryhmä OP Pohjolan selvityksestä.

Kyseessä on ensi kertaa tehty Kasvuvaraa-tutkimus, jossa kohderyhmänä on sellaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden liikevaihto on vähintään kaksi miljoonaa euroa. Niitä on Suomessa 20 000 ja ne työllistävät yhteensä yli 600 000 ihmistä.

Kasvuvaraa-kysely tehtiin alkuvuodesta ja siihen vastasi yli 500 yrityksen johtajat.

Vastauksista ilmenee, että yli kolmannes näistä yrityksistä ei ole juurikaan varautunut ilmastoriskeihin ja vain noin kymmenes on varautunut säästä johtuviin toimitusketjujen häiriöihinkin.

Pienistä yrityksistä liki puolet ja keskisuurista neljännes ei ole varautunut ilmastoriskeihin.

”Yritysten olisi hyvä ottaa huomioon toimitusketjuihin liittyvät riskit myös ulkomailla, vaikka oma liiketoiminta sijaitsisikin lähinnä Suomessa. Esimerkiksi Aasian tulvat voivat pysäyttää kriittisten komponenttien saatavuuden ja jopa johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen”, Pohjola Vakuutuksen vahinkovakuuttamisen yritysasiakkaiden tuotteiden ja underwritingin johtaja Leena Leijala sanoo tiedotteessa.

”Kaikkeen ei voi varautua, mutta omalle yritykselle keskeisimpiin riskeihin pitäisi aina varautua.” Leena Leijala

Ilmastoon liittyviä riskejä ovat fyysiset riskit, kuten sään ääri-ilmiöt ja siirtymäriskejä esimerkiksi energian hinnan vaihtelut ja asiakasvaatimukset. Yritykset tuntevat ensin mainitut usein siirtymäriskejä paremmin, mutta vain 17 prosenttia pk-yrityksistä kertoo varautuneensa esimerkiksi tulviin ja myrskyihin.

Tulvivalta vedeltä voi suojautua padotusventtiilin avulla ja myrskyvahinkoihin puunhoidollisilla toimenpiteillä, Leijala neuvoo.

”Kaikkeen ei voi varautua, mutta omalle yritykselle keskeisimpiin riskeihin pitäisi aina varautua.”

Leijala muistuttaa, että energian tai polttoaineen kallistuminen voi vaikuttaa suuresti ihmisten ja yritysten arkeen, eikä se johdu aina sodista vaan myös verotuksesta ja siitä, että öljynjalostajat siirtävät investointejaan fossiilisista polttoaineista kalliimpiin biopolttoaineisiin.

Riskeistä huolimatta noin puolet yrityksistä arvioi ilmastonmuutoksen torjumisen avaavan niille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Ilmastonmuutoksella nähdään myös enemmän positiivista kuin negatiivista vaikutusta liiketoimintaan seuraavina viitenä vuotena.

Yli puolet pitää myös moraalisena velvollisuutenaan torjua ilmastonmuutosta ja suojella biodiversiteettiä, vaikka siitä aiheutuisi lisäkustannuksia.