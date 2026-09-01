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Uutiset
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Politiikka ja talous
1.9.2026
21:07
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
afrikkalainen sikarutto
hallitus
budjettiriihi
lisätalousarvio
taudintorjunta
afrikkalainen sikarutto
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