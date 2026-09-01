Suomalaisen laululyriikan maestro Heikki Salo on kerännyt elokuussa laulunteosta kiinnostunutta väkeä työpajoihin sanoittamaan ja säveltämään uusia kylälauluja.

”Laulut kantavat muistia ja tunnetta. Laulu on kuin vasu tai kärryt. Jokainen meistä on vasuntekijä, kantaja ja kärrykuski. Ei se helppoa ole, mutta kaikki sen oppivat, kun hiukan jaetaan yhteistä tietoa laulujen kirjoittamisesta. Loppu on sitten uskallusta ja intoa”, Salo pohtii.

Laulujen säveltämisessä työpajojen osallistujia on auttanut pianisti-lauluntekijä Tuija Rantalainen.

Sydänkylien kulttuuriyhdistys tekee hankkeen osalta yhteistyötä ensi vuonna 30 vuotta täyttävän Suomen Kylät r.y.:n kanssa.

”Tavoitteita on kaksi, dokumentoida hanke niin että työpajojen kokemuksia voidaan hyödyntää kaikkialla Suomessa. Uskomme myös, että Lapualla syntyviä lauluja kuullaan erilaisissa tapahtumissa, myös suomalaisen kylätoiminnan juhlavuonna 2027”, tuottaja Jussi Lähde pohtii.

Uusia kylälauluja kuullaan ensi kertaa Lapuan Tiistenjoen nuorisoseuralla järjestettävässä ilmaiskonsertissa perjantaina 4.9. Konserttitapahtuman järjestelyihin osallistuvat muun muassa traktorijoulukuusesta tunnettu Komiat traktorit -toimintaryhmä ja Sydänkylät-hanke.

Lapuan Sydänkylien kulttuuriyhdistyksen vetämän ”Kylä kantaa” -hankkeen rahoittaa Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto.