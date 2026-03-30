El País: Espanja on sulkenut ilmatilansa kaikilta Iranin sotaan osallistuvilta lentokoneiltaYhdysvallat on vetänyt pois suunnitelmansa sijoittaa pommikoneitaan Espanjan Moróniin.
Espanjalainen sanomalehti El País uutisoi Espanjan sulkeneen ilmatilansa kaikilta lentokoneilta, jotka osallistuvat sotatoimiin Iranissa.
”Kuten alusta alkaen olemme sanoneet, emme anna valtuuksia käyttää Morónin ja Rotan tukikohtiamme mihinkään Iranin sotaan liittyviin toimenpiteisiin”, Espanjan puolustusministeri Margarita Robles kommentoi ratkaisua. Robles on puoluekannaltaan sitoutumaton poliitikko.
Puolustusministerin mukaan asia on tehty selväksi Yhdysvaltain poliittiselle johdolle sekä maan armeijalle.
”Kun emme anna lupaa käyttää tukikohtiamme tällaiseen sotilastoimintaan, niin emme tietenkään myöskään salli ilmatilamme käyttöä mihinkään Iranin sotaan liittyvään. Emme nyt emmekä missään tilanteessa”, Robles selventää.
Espanjan puolustusministeri painottaa, että Espanja vastustaa jyrkästi sotatoimia Iranissa.
”Hyökkäys Iraniin on syvästi laiton ja syvästi epäoikeudenmukainen.”
El País: España cierra su espacio aéreo a los vuelos de aviones que participan en la guerra de Irán
- Osaston luetuimmat