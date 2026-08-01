Kaakkois-Suomen rajavartiosto sulki riistaportteja itärajalla afrikkalaisen sikaruton vuoksi Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoi viestipalvelu X:ssä sulkeneensa riistaportteja itärajalla afrikkalaisen sikaruton vuoksi.

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Villisikoja Korkeasaaren eläintarhassa Helsingissä. ANNI REENPÄÄ / LEHTIKUVA. Kuva: Lehtikuva

Uutiset | Eläintaudit STT

Kaakkois-Suomen rajavartiosto kertoi lauantaina sulkeneensa toistaiseksi itärajan esteaidan riistaportteja afrikkalaisen sikaruton (ASF) vuoksi.

Suomessa todettiin ensimmäisen kerran ASF-virusta tällä viikolla. Tautiin kuolleet luonnonvaraiset villisiat oli löydetty Kymenlaakson Virolahdelta, joka sijaitsee itärajalla.

Afrikkalainen sikarutto on vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Tauti ei tartu ihmiseen.

Ruokavirasto päätti perjantaina perustaa tartuntavyöhykkeen, joka kattaa Virolahden ja Miehikkälän kunnat sekä Lappeenrannan eteläisen osan. Vyöhykkeellä on rajoitettu muun muassa metsätöiden tekemistä ja koirien ulkoilutusta maastossa.

Kuolleiden sikojen löytöpaikan ympärille perustetulla ydinalueella on kielletty sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa.