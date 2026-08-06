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Metsästäjät lähtevät nyt etsimään villisikojen raatoja tartuntavyöhykkeeltä
Ruokavirasto järjesti vapaaehtoisille metsästäjille keskiviikkoiltana koulutuksen maastoetsinnöistä. Toistakymmentä metsästäjää oli valmiina lähtemään etsintöihin heti torstaiaamuna.
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Metsä
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Erä
6.8.2026
09:26
Eija Vallinheimo
Artikkelin aiheet
afrikkalainen sikarutto
villisika
metsästäjä
Ruokavirasto
bioturvallisuus
afrikkalainen sikarutto
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