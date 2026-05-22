Trump kertoo USA:n lähettävän 5 000 sotilasta lisää Puolaan Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi siirtävänsä useita tuhansia sotilaita pois Saksasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin uhannut vähentää joukkojen määrää Saksassa. AFP/LEHTIKUVA.

STT

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Yhdysvaltojen lähettävän 5 000 sotilasta lisää Puolaan. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä.

Syyksi sotilaiden lähettämiselle Trump sanoo Puolan nykyisen presidentin Karol Nawrockin onnistuneet vaalit. Trumpin tukema kansallismielinen Nawrocki valittiin Puolan presidentiksi viime kesänä.

Nawrocki kiitti Trumpia tämän päätöksistä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Hän kuvaili maiden välistä suhdetta viestipalvelu X:ssä jokaisen puolalaisen kodin ja koko Euroopan elintärkeäksi turvallisuuden pilariksi. Hän myös sanoo jatkavansa puolalais-amerikkalaisen liittouman suojelemista.

Aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi maan vähentävän Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää.

Yhdysvaltojen suunnitelmissa on kuitenkin ollut lähettää lisää sotilaita Puolaan. Varapresidentti J. D. Vance kertoi Puolan yleisradioyhtiön mukaan tällä viikolla, että joukkojen lähettäminen Puolaan viivästyy. Tuolloin puhe oli 4 000 sotilaasta.

Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat kertoi siirtävänsä useita tuhansia sotilaita pois Saksasta. Ensin maa ilmoitti noin 5 000 sotilaan siirtämisestä. Myöhemmin Trump kuitenkin sanoi, että joukkojen määrää vähennettäisiin paljon tätä enemmän.

Trump oli uhannut vähentää joukkojen määrää Saksassa, koska liittokansleri Friedrich Merz oli arvostellut Yhdysvaltojen toimia Lähi-idän sodassa.

Yhdysvalloilla oli viime joulukuussa yli 36 000 aktiivipalveluksessa olevaa sotilasta sijoitettuna tukikohtiin eri puolilla Saksaa.

Trumpin ilmoitus vetää sotilaita pois Saksasta herätti laajalti keskustelua sotilasliitto Naton suorituskyvystä sekä Yhdysvaltojen sitoutumisesta Natoon.