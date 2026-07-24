Hallat väistyvät – Sateita monin paikoin Sää lämpenee päivien osalta selvemmin vasta viikonlopun jälkeen. Yöt lämpenevät kuitenkin merkittävämmin, sillä hallaa, saatikka yöpakkasta ei ennusteiden mukaan pitäisi enää lähiöinä esiintyä. Sadealueita liikkuu Suomessa päivittäin.

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Pilvisyys vaihtelee lähipäivinä pääosin puolipilvisen ja pilvisen välillä. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Sää Petri Hoppula

Perjantain vastaisena yönä hallaa mitattiin Pohjois-Pohjanmaan länsiosasta Rovaniemen ja Sodankylän kautta Saariselälle ulottuvalla alueella. Ylivieskan lentokentällä käväistiin jopa yöpakkasen puolella, kun elohopea laski kahden metrin korkeudella -0,1 asteeseen.

Suomeen virtaa etelästä lämpimämpää ilmaa ja tulevat yöt ovat varsinkin Pohjois-Suomessa pilvisiä. Hallan todennäköisyys jää pieneksi lähinnä Käsivarren Lapissa maan pinta voi kylmetä nollan vaiheille.

Päivälämpötila vaihtelee viikonloppuna maan etelä ja keskiosassa 17 ja 22 asteen välillä, pohjoisessa noin kolme astetta 15 asteen molemmin puolin. Selvää kohoavaa trendiä lämpötilassa viikonloppuna ei ole, sillä sunnuntaina iltapäivällä kohdalle osuva sade voi jättää päivän maksimin lauantaita alemmaksi.

Maanantaina koko maassa näyttäisi kuitenkin tapahtuvan lämpötilassa selvä hypähdys ylöspäin. Vaikka Suomi on etelä-pohjoissuunnassa pitkä maa, näyttäsi yli 20 asteen lukemat olevan mahdollisia sekä etelässä, että pohjoisessa. Lämpimintä on idässä, mutta aivan hellelukemiin ei sielläkään ylletä.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Sää on lähipäivinä epävakaista. Pilvisyys vaihtelee pääosin puolipilvisen ja pilvisen välillä. Selkeämmät hetket jäävät varsin lyhytaikaisiksi. Lauantaina maan itäosa on pääosin poutainen, mutta muuten sateita tulee varsin kattavasti ympäri maata.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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