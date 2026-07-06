Ukrainan sota näkyy taas Suomessa – Puolustusvoimat otti rajoitusalueet käyttöön Suomenlahdella Myös ilmavalvontaa alueella on tehostettu.

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Merimaisema itäisellä Suomenlahdella. Kuvituskuva. RONI REKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Ulkomaat STT

Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön tänään vähän kuuden jälkeen aamulla, merialueen rajoitus vähän ennen seitsemää.

Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle, että varoitusalue on otettu käyttöön varotoimena ja se liittyy Ukrainan käymään puolustussotaan. Myös ilmavalvontaa alueella on tehostettu.

Puolustusvoimat on aiemminkin rajoittanut ilmailu- ja meriliikennettä Suomenlahdella siltä varalta, että Ukrainan iskuissa Venäjälle käytettäviä drooneja harhautuisi myös Suomeen. Edellisen kerran rajoitusalueet otettiin käyttöön lauantaina. Puolustusvoimat ilmoitti rajoituksista tuolloin aamuviiden jälkeen, ja rajoitukset purettiin hieman yhdeksän jälkeen aamulla.

Puolustusvoimat kehottaa aina tarkistamaan ilma- ja vesiliikenteen rajoitukset ennen liikkeelle lähtöä. Voimassa olevat ilmailun rajoitukset ja merivaroitukset voi tarkistaa Fintrafficin sivuilta.