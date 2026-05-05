Länsi- ja Etelä-Suomeen piisaa päteviä varhaiskasvatuksen opettajia Pätevien työnhakijoiden pula saattaa olla muita yleisempää kuntien varakkailla alueilla. Varhaiskasvatuksen opettajilla ei ole varaa asua niissä, kertoo tuore tutkimus.

Jopa 62 prosenttia varhaiskasvatuksen opettajista harkitsee ammatin jättämistä. Esimerkiksi perusopetuksen opettajista ammatin jättämistä on harkinnut puolet. Kuva: Pekka Fali

Paula Liesmäki

Varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointivaikeudet ovat lisääntyneet koko Suomessa.

Maaseutukunnissa haasteita tuo se, etteivät hakijat täytä kelpoisuusvaatimuksia, kertoo Itä-Suomen yliopiston yliopistonlehtori Heidi Huillan ja työryhmän tuore tutkimus. Siinä selvitettiin varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointivaikeuksia 2017–2024.

Itä- ja Pohjois-Suomen varhaiskasvatuksella on tutkimuksen mukaan Länsi- ja Etelä-Suomea enemmän haasteita saada päteviä hakijoita.

Pätevien hakijoiden pula saattaa yllättäen olla yleisempää myös kuntien varakkailla alueilla.

Syynä voi olla se, että suhteellisen pienipalkkaiset varhaiskasvatuksen opettajat eivät pysty asumaan vaurailla alueilla eivätkä halua pitkiä työmatkoja.

Pätevän henkilöstön mahdollinen keskittymisen tietyntyyppisille alueille on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymys, tutkijat muistuttavat.

Vuodesta 2030 lähtien päiväkodin henkilöstöstä vähintään kahden kolmesta täytyy olla koulutukseltaan varhaiskasvatuksen opettaja tai sosionomi, kun aiemmin vaatimus oli yksi kolmesta.

Henkilöstön vaihtuvuus näkyy varhaiskasvatuksessa tutkimuksen mukaan selkeän arkirytmin pyörittämisen hankaluutena ja henkilöstön riittämättömyyden tunteissa.

Lisäksi lasten hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen on hankalaa, kun opettajat vaihtuvat jatkuvasti.

”Analyysissa selvisi myös, miten tärkeää kollegoiden kelpoisuus työssä on. Kelpoisuus antaa arkeen laajempaa perspektiiviä ja auttaa hahmottamaan varhaiskasvatuksen opettajan työn syvyyttä”, Huilla kertoo.

Huilla kävi tutkimusta varten läpi muun tutkimusryhmän kanssa työ- ja elinkeinoministeriön avointen työpaikkojen kyselyaineistoa, joka kattaa koko Suomen.

Lisäksi he analysoivat 36 varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä työskentelevän henkilön haastattelua.

Huilla, H., Kosunen, S., Saari, J., & Pylkkö, M. (2026). Recruitment challenges and support for well-being and learning in early childhood education and care. Scandinavian Journal of Educational Research, 1–16.