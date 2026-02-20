Lumisateita luvassa viikonloppuna lähes koko maassa Lauantaiaamusta sunnuntaikeskipäivään lumisateita tulee melkein koko Suomen laajuudella. Samalla ilmavirtauksen suunnan muutoksen myötä sää lauhtuu.

Lunta voi sataa jopa kymmenen senttimetriä. Kuva: Petteri Kivimäki

Eetu Rimo

Viikonloppua värittävät lumisateet alkavat Keski- ja Pohjois-Lapissa jo lauantaiyönä. Samalla muualla maassa pilvisyys runsastuu. Iltapäivään tultaessa Keski- ja Pohjois-Lappi poutaantuvat ja alkavat selkiytyä paikoin lännestä alkaen.

Muualla maassa lumisateet vasta pääsevät vauhtiin. Lännestä saapuva yhtenäinen lumisadealue yltää lauantai-iltana Varsinais-Suomesta Etelä-Lappiin. Sadealue liikkuu tasaisesti kohti itää ja pilvisyys vähenee sadealueen jälkipuolella.

Sunnuntaiyönä sadealue yltää maan eteläosasta Kainuuseen asti, sunnuntaina keskipäivällä viimeiset sateet poistuvat Pohjois-Karjalasta itään.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Lumikertymät ovat maan pohjoisosassa 2–6 senttimetriä, maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin 5–10 senttimetriä. Yli 10 senttimetrin kertymät ovat mahdollisia lounaisrannikolla ja maan itäosassa.

Lauantaina lumisateiden ohessa lounaasta virtaa Suomeen lämpimämpää ilmaa ja lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa 0 ja -8 asteen välillä, maan pohjoisosassa -5 ja -11 asteen välillä. Pohjois-Lapissa voi olla hieman kylmempää.

Sunnuntaina sateiden mentyä sää on iltapäivällä laajalti selkeää. Lämpötilat ovat -2 ja -13 asteen välillä.

Viikonlopun jälkeen sään ennustettavuus näyttää toistaiseksi heikolta säätyypin ollessa hyvin vaihteleva. Tämän hetken ennusteen mukaan sateita ei ole yltämässä Suomeen, mutta tilanne voi vielä muuttua.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

