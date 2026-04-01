Trumpin arviot Lähi-idän sodan päättymisestä piristivät pörssejä
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin arviot Lähi-idän sodan päättymisestä saivat pörssit nousuun keskiviikkona.
Euroopassa pörssit olivat keskiviikkoiltana reippaassa nousussa. Helsingin pörssi oli illalla puoli tuntia ennen sulkeutumistaan noin 1,7 prosentin nousussa.
Frankfurtin DAX oli reilun kahden prosentin ja Pariisin CAC 40 -indeksi noin kahden prosentin nousussa.
Trump sanoi keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa, että Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan aloittama sota voisi päättyä 2–3 viikossa.
Tokiossa Nikkei 225 -indeksi nousi yli viisi prosenttia. Etelä-Koreassa Kospi päätyi puolestaan yli 8,4 prosentin nousuun.
Myös öljyn hinta laski aamulla jyrkästi. Brent-laadun hinta kävi aamulla alle 100 dollarissa, jonka jälkeen se tasoittui illalla noin 100 dollariin.
Persianlahdella sijaitsevan Hormuzinsalmen kautta kulkee normioloissa noin viidennes maailman raakaöljystä. Salmen sulku on nostanut öljyn maailmanmarkkinahintaa roimasti.
