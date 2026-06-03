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Juuri nyt | Kostea ja lämmin eteläinen ilmavirtaus puskee koko Suomea vauhdilla kohti keskikesää
Tilaajalle | ”Puolet metsäkoneista on pysähdyksissä ja kuskeja pakkolomalla”: Lakimuutos vaikutti heti hakkuisiin