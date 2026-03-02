Macron: Ranska kasvattaa ydinasearsenaaliaanVaikka Ranska pyrkiikin turvaamaan ydinaseillaan koko Euroopan mannerta, päätös ydinaseiden käytöstä säilyisi Macronin mukaan Ranskan presidentillä.
Ranska kasvattaa ydinasearsenaaliaan ja lisää ydinkärkien määrää. Asiasta kertoi maan presidentti Emmanuel Macron maanantaina puheessaan Ranskassa Ile Longuen sotilastukikohdassa, joka toimii Ranskan ydinsukellusveneiden tukikohtana.
Puheessaan Macron esitteli, miten Ranska EU:n ainoana ydinasemaana voisi turvata EU:ta. Ranskalla on arvioitu olevan tällä hetkellä noin 290 ydinkärkeä.
Ydinasearsenaalin kasvattamisen lisäksi Ranska tekee Macronin mukaan yhteistyötä Ruotsin, Tanskan, Saksan, Belgian, Kreikan, Britannian, Puolan ja Hollannin kanssa. Yhteistyö liittyy Ranskan suunnitelmaan ydinpelotteen kasvattamisesta.
Vaikka Ranska pyrkiikin turvaamaan ydinaseillaan koko Euroopan mannerta, päätös ydinaseiden käytöstä säilyisi Macronin mukaan Ranskan presidentillä.
Puheessaan Macron ei avannut tarkemmin Ranskan ydinasearsenaalin yksityiskohtia.
- Osaston luetuimmat