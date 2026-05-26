Konecranesille 44 miljoonan euron tilaus YhdysvalloistaYhdysvaltojen laivasto on tilannut kääntöpuominosturin, joka kuuluu vuonna 2019 julkistetun sopimuksen lisätilauksiin.
Konecranes toimittaa seitsemännen kääntöpuominosturin Yhdysvaltain laivastolle. Tilauksen arvo on noin 51,2 miljoonaa dollaria eli noin 44 miljoonaa euroa.
Konecranes voitti vuonna 2019 nosturisopimuksen, johon sisältyi mahdollisuus tilata kuusi lisänosturia. Nyt toimitettava nosturi on sopimuksen viimeinen.
Vuonna 2019 kerrottiin, että sopimuksen kokonaisarvo olisi noin 330 miljoona dollaria, jos kaikki nosturit tilataan.
Kääntöpuominosturi rakennetaan Wisconsinissa. Nosturi toimitetaan Portsmouthin laivastotelakalle Maineen.
Nosturi on samankaltainen kuin aiemmin sopimuksen puitteissa toimitetut nosturit. Nosturin nostokapasiteetti on 175 tonnia. Nosturimalli on räätälöity ja se sisältää ainutlaatuisen ominaisuuden: nosturi toimii sekä suorilla että kaarevilla raiteilla. Nosturin modulaarinen rakenne mahdollistaa sen siirtämisen toiselle telakalle ja nosturin mittojen muuttamisen.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat