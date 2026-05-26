Halpaketjut Lidl ja Aldi käyvät nyt Saksassa todellista hintasotaaSuomessakin Lidlillä olisi varaa laskea hintoja merkittävästikin, sanoo kaupan alan analyytikko Arhi Kivilahti Iltalehdelle. Lidlin ei kuitenkaan tarvitse.
Saksan suurimmat halpakaupat Lidl ja Aldi ovat lähteneet todelliseen hintasotaan, kertoo saksalainen Welt-sanomalehti.
Tänä vuonna Aldi on ilmoittanut seitsemästä hinnanalennuskierroksesta.
Vuosi sitten Lidl ilmoitti laskevansa 500 tuotteen hintoja pysyvästi. Aldi laski perässä tuhannen tuotteen hintoja.
Iltalehti kertoo, että Berliinin Lidlissä litra täysmaitoa maksaa nyt toukokuussa 0,95 euroa, 250 gramman voipaketti 1,05 euroa, 100 gramman suklaalevy 0,79 euroa ja 500 gramman kahvipaketti 4,79 euroa. Aldin kaupoissa tuotteet maksavat sentilleen saman verran.
Maitotuotteiden hinnanalennukset ovat Weltin mukaan olleet erityisen näkyviä. Lidl ja Aldi ovat aloittaneet juuston, kerman, jogurtin – ja erityisesti voin – hinnanalennuksia, joskus jopa viikoittain.
Viime vuoden lopulla Lidl laski oman tuotemerkkinsä voin hinnan 99 senttiin eli alle puoleen aiempaan verrattuna. Muut seurasivat.
Maataloustuottajat ajoivat protestiksi 140 traktoria Lidlin pääkonttorin eteen Baden-Württembergin Bad Wimpfenissä, kertoi Welt viime joulukuussa.
Hampurin kuluttajakeskus haastoi Lidlin oikeuteen harhaanjohtavasta mainonnasta, sillä 500 alennettua tuotetta ei saanut jokaisesta Lidlin myymälästä, kertoo alueellinen yleisradioyhtiö SWR. Lidl hävisi.
Lidl on myös Suomessa niin tehokas, että sillä olisi varaa laskea hintoja merkittävästikin, arvioi kaupan alan analyytikko Arhi Kivilahti Iltalehdelle. Sen ei kuitenkaan tarvitse, sillä kilpailua ei Suomessa juuri ole Saksaan verrattuna, Kivilahti sanoo.
Suomalaiset kuluttajat eivät myöskään ole yhtä hintatietoisia kuin saksalaiset.
”Suomessa Kesko on selkeästi kalliimpi, ja S--ryhmä ja Lidl ovat löytäneet mukavan keskitilan status quoon.”
Welt: Aldi gegen Lidl – jetzt geht die Preisschlacht in die nächste Runde
Welt: Warum die 99-Cent-Butter für Ärger sorgt
SWR: Werbung irreführend: Lidl verliert vor Gericht gegen Verbraucherzentrale
