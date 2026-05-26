Kauppalehti: Boliden peruu miljardi-investoinnin Kevitsan kaivokseenPäätös tarkoittaa todennäköisesti sitä, ettei Bolidenilla ole kaivostoimintaa Suomessa vuoden 2034 jälkeen.
Ruotsalainen kaivos- ja metallisulattoyhtiö Boliden on päättänyt pysyvästi jättää tekemättä noin miljardin euron investoinnin Kevitsan kaivokseen Sodankylässä, kertoo Kauppalehti.
Kauppalehden mukaan yritys vähentää noin sata työntekijää keväällä käytyjen muutosneuvotteluiden tuloksena. Kevitsan kaivoksella oli viime vuonna keskimäärin 586 omaa työntekijää, minkä lisäksi kaivosalueella työskentelee muutama sata alihankkijoiden työntekijää. Kyseessä on alueen suurin työnantaja.
Päätöksellä on vaikutuksia myös Bolidenin Harjavallan sulattoon.
Bolidenin toimitusjohtaja Mikael Staffas kertoo Kauppalehden haastattelussa olevansa pettynyt siihen, että Suomi on kiristänyt kaivostoimintaan liittyvää sääntelyä.
