Venäjän viimeisimmissä iskuissa Ukrainaan kuoli ainakin kolme ihmistäUkrainan viranomaisten mukaan Venäjän viimeisimmät iskut ovat tappaneet ainakin kolme ihmistä.
Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjän viimeisimmät iskut ovat tappaneet ainakin kolme ihmistä.
Ainakin yksi ihminen kuoli ja yhdeksän haavoittui iskuissa Dnipropetrovskin alueella. Asiasta kertoi sunnuntaina paikallisen sotilashallinnon edustaja.
Poltavan alueen sotilashallinnon mukaan lauantaina Venäjän iskuissa kuoli ainakin kaksi ihmistä ja 13 haavoittui. Haavoittuneista noin puolet oli lapsia.
Venäjän asevoimat kertoo puolestaan torjuneensa yön aikana yli 200 ukrainalaista droonia.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi lauantaina viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen jälleen yhteen öljynjalostamoon Venäjällä. Zelenskyin mukaan drooni-isku on tehty Tjumenin alueella, joka sijaitsee yli kaksi tuhatta kilometriä sisämaahan Venäjällä.
Ukrainalaismedia Kyiv Independent kertoo Venäjän miehittämältä Krimin niemimaalta raportoiduista silminnäkijähavainnoista, joiden mukaan iskuja olisi osunut sunnuntain vastaisen yön aikana satamaan ja öljyterminaaleihin Kertshinsalmella.
Ukraina ja Venäjä ovat kiihdyttäneet jälleen iskuja toisiaan vastaan viime viikkoina. Sota alkoi vuonna 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.Artikkelin aiheet
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