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Juuri nyt | Yle: Venäjä ei ole romahtamassa lähiaikoina − kaksi asiantuntijaa kertoo, miksi
Tilaajalle | Voiko lääkkeitä vielä käyttää, vaikka niissä olisikin vanha päivämäärä? Asiantuntija kertoo ja neuvoo, miten kannattaa toimia