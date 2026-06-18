Yle: Venäjä ei ole romahtamassa lähiaikoina − kaksi asiantuntijaa kertoo, miksiAmerikkalais-venäläinen toimittaja Dan Storyjev toteaa, että Venäjän talous on vaikeuksissa, sisäpolitiikka myllerryksessä, eivätkä sotatoimet suju parhaalla mahdollisella tavalla.
Ylen haastattelemat kaksi turvallisuuspolitiikan asiantuntijaa arvioivat, ettei Venäjä ole lähestymässä romahduspistettä, vaikka tällaisiakin länsimaisia arvioita on viime aikoina esitetty julkisuudessa.
Ulkopoliittisen instituutin Venäjä, Itä-Eurooppa ja Euraasia -ohjelmaa johtava Arkady Moshes katsoo Venäjän hallinnon kehittyvän totalitarismin suuntaan.
”Länsimaiset analyytikot ovat olleet liian innokkaita ennustamaan Venäjän romahdusta”, Moshes kritisoi.
Moshes muistuttaa, että Putin voi aina kaivautua oligarkkien taskuihin.
”Venäjän suuryrityksiä on pyydetty osallistumaan maan sotatoimiin suuremmalla summalla kuin ne aikoinaan tekivät. Nämä ovat eliitin valtiolle myöntämiä avustuksia ja lahjoituksia”, Moshes kuvaa.
Venäjä myös takavarikoi oligarkkien omaisuutta takavarikoi ja myy sitä eteenpäin.
”Venäjän suuryrityksiä on pyydetty osallistumaan maan sotatoimiin suuremmalla summalla kuin ne aikoinaan tekivät. Nämä ovat eliitin valtiolle myöntämiä avustuksia ja lahjoituksia.”
Amerikkalais-venäläinen toimittaja Dan Storyjev toteaa, että Venäjän talous on vaikeuksissa, sisäpolitiikka myllerryksessä, eivätkä sotatoimet suju parhaalla mahdollisella tavalla.
”Neuvostoliitto romahti. Talousjärjestelmä kaatui, poliittinen järjestelmä muuttui. Joillakin alueilla käynnistyi sisällissota. Tällaista ei ole meneillään nyky-Venäjällä”, Storyjev sanoo.
Storyjevin mukaan Kreml on myös liittänyt eliitin vaurastumisen sotaan.
”Venäjän talous toimii tällä hetkellä niin, että helpoin tapa ansaita rahaa on osallistua sotatoimiin tavalla tai toisella.”
”Venäjän talous toimii tällä hetkellä niin, että helpoin tapa ansaita rahaa on osallistua sotatoimiin tavalla tai toisella.”
Tällä hetkellä Ukraina on sodassa niskan päällä sekä kotirintamalla että yhä syvemmälle Venäjälle ulottuvilla drooni-iskuillaan. Jos tilanne jatkuu näin, se voi Moshesin mukaan keikahtaa pysyvämmin Ukrainan eduksi. Tämä ei kuitenkaan ole varmaa.
UPIn Moshes pitää hyvin todennäköisenä, että puolen vuoden kuluttua Venäjä pystyy tehokkaammin puolustamaan Ukrainan drooneilta esimerkiksi viimeisimpien iskujen kohteina olleita öljynjalostamoita.
Moshesin mukaan Venäjän voisi saada sotilaallisesti todella ahtaalle, jos Ukraina saartaisi Krimin. Hän ei kuitenkaan usko, että länsi hyväksyisi tätä.
”Se olisi kuin Leningradin saarto toisen maailmansodan aikana: kaksi miljoonaa ihmistä näkisi nälkää”, Moshes sanoo.
Yle: Lännessä rummutetaan, että Venäjä on romahtamassa, mutta se ei ole totta, sanovat Venäjä-asiantuntijatArtikkelin aiheet
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