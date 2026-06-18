Kiova ohjushyökkäyksen kohteena G7-maiden julkistettua Ukrainaa tukevan yhteislausunnon – Ukraina iski öljynjalostamoon Moskovassa G7-ryhmä julkisti keskiviikkona lausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja kerrotaan painostuksen lisäämisestä Venäjää kohtaan.

Jaa Kuuntele

Savu nousi öljynjalostamosta Moskovan kaakkoislaidalla torstaina. AFP/LEHTIKUVA.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski torstain vastaisen yön aikana Ukrainaan yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla.

Kiovan sotilashallinto kertoi pääkaupungin olleen ohjushyökkäyksen kohteena. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat kuulleensa yöllä ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana.

Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei tuoreeltaan ollut tietoja. Ukrainan viranomaisten mukaan Dnipron kaupungissa ainakin yksi ihminen kuoli ja yhdeksän haavoittui Venäjän iskuissa.

Venäjän pääkaupungissa Moskovassa raportoitiin yön ja aamun aikana drooneista. Venäläinen uutistoimisto Tass raportoi iskujen olleen laajimmat vuosiin.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kertoi, että drooneja olisi torjuttu noin 180. Venäjän asevoimat kertoi torjuneensa yön aikana maassa kaikkiaan yli 500 ukrainalaista droonia.

Tulipaloista raportoitiin eri puolilla kaupunkia. Tassin mukaan ainakin yksi asuinrakennus vaurioitui.

Aamulla kaikki Moskovan lentokentät suljettiin useammaksi tunniksi ja sadat lennot viivästyivät. Maan vilkkain lentokenttä, Moskovan Sheremetjevo, kertoi evakuoineensa matkustajia.

Venäläiset medialähteet sekä ukrainalainen Kyiv Independent kertoivat, että iskuja osui Moskovan alueella myös öljynjalostamoon. Ukraina iski jalostamoon viimeksi tiistaina.

Uutistoimisto AFP:n toimittajat Moskovassa raportoivat alueella valtavista mustista savupatsaista ja palaneen hajusta. Öljynjalostamosta ainakin osa oli aamun aikana tulessa, ja toimittajat raportoivat nähneensä liekkejä.

Moskovan pormestari Sobjanin kirjoitti aamulla Telegramissa, että iskujen vaikutuksia arvioidaan. Hän ei vahvistanut, onko jalostamo kärsinyt vahinkoja.

Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa Moskovaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi viestipalvelu X:ssä iskujen Moskovaan ja öljynjalostamoon olevan vastaus Venäjän iskuihin. Zelenskyin mukaan Ukraina iski myös Rostovin alueelle sekä Venäjän miehittämille alueille Ukrainassa.

Rostovin alueen kuvernööri kertoi ainakin yhden ihmisen kuolleen Ukrainan iskuissa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on ollut torstaina isännöimässä Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön kokousta Kazanin kaupungissa. Kazan sijaitsee noin 700 kilometriä pääkaupungista itään.

Torstaiset tapahtumat olivat toinen kerta tässä kuussa, kun Ukraina käynnisti laajat iskut kesken kansainvälisen kokouksen. Ukraina teki kesäkuun alussa suuren ilmahyökkäyksen, jonka kohteena oli Pietari, missä oli käynnissä kansainvälinen talousfoorumi.

Huippukokouksessaan G7-johtajat kehuivat Ukrainaa sen sitkeydestä puolustustaistelussa, jonka todettiin kehittyneen Ukrainan kannalta myönteisesti. G7-johtajat sopivat lisäävänsä ilmatorjuntajärjestelmien ja -ohjusten sekä pitkän kantaman asejärjestelmien toimituksia Ukrainalle.

Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan viime kuukausina. Samalla iskujen siviiliuhrien määrä on kasvanut.

Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja kerrotaan painostuksen lisäämisestä hyökkäyssodan aloittanutta Venäjää kohtaan.

Huippukokouksessaan G7-johtajat kehuivat Ukrainaa sen sitkeydestä puolustustaistelussa, jonka todettiin kehittyneen Ukrainan kannalta myönteisesti. G7-johtajat sopivat lisäävänsä ilmatorjuntajärjestelmien ja -ohjusten sekä pitkän kantaman asejärjestelmien toimituksia Ukrainalle.

Zelenskyi kertoi keskiviikkoiltana käyneensä huippukokouksen jälkeen tärkeän keskustelun kokouksen annista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Zelenskyin mukaan presidenttien keskustelu voi saada aikaan merkittävän muutoksen. Hän kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä tarkentamatta asiaa enempää.

Zelenskyi lisäsi olevansa kiitollinen Trumpille tämän valmiudesta auttaa rauhanpyrkimyksissä.

”Tarvitsemme rauhaa. Ja teemme kaiken mahdollisen sen edistämiseksi”, Zelenskyi kirjoitti.

Ranskan Evianissa pidetty kolmipäiväinen G7-huippukokous oli pitkästä aikaa ensimmäinen tilaisuus, jossa Zelenskyi pääsi keskustelemaan Trumpin kanssa kasvotusten. Zelenskyi kertoi muun muassa ottaneensa puheeksi ehdotuksen, jonka mukaan yhdysvaltalaisia ilmatorjuntaohjuksia voitaisiin alkaa tuottaa lisenssillä Ukrainassa.

Erillisessä julkaisussa Zelenskyi kehui hyvää tapaamista sotilasliitto Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa.

Julkaisussa Zelenskyi kuvaili ilmatorjuntalisenssien hankkimisen Yhdysvalloista olevan Ukrainalle keskeinen prioriteetti muun puolustuksen vahvistamisen ohella.