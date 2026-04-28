Trumpin murhaa yrittänyttä uhkaa elinkautinen ja liuta muita syytteitä 31-vuotias mies sai maanantaina syytteet Trumpin salamurhayrityksestä ja kahdesta ampuma-aserikoksesta.

Syyttäjä Jeanine Pirro (kesk.) kertoi medialle maanantaina syytteistä. LEHTIKUVA/AFP.

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin murhayrityksestä syytettyä miestä vastaan tullaan nostamaan vielä lisää syytteitä. Asiasta oikeusministeriön tiedotustilaisuudessa kertoi syyttäjä Jeanine Pirro muun muassa uutiskanava CNN:n mukaan.

31-vuotias mies sai maanantaina syytteet Trumpin salamurhayrityksestä ja kahdesta ampuma-aserikoksesta. Kalifornialaismiestä uhkaa elinkautinen vankeustuomio.

Syyttäjän mukaan syytteitä tulee lisää, kun tutkinta tapauksesta etenee.

Miestä epäillään hyökkäyksestä, joka tapahtui lauantaina Washingtonissa järjestetyn Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisen yhteydessä. Aseistautuneen miehen kerrottiin ampuneen salaisen palvelun agenttia yrittäessään päästä illalliselle, jossa Trump oli paikalla. Agentti selvisi hengissä luotiliivin ansiosta.

Syyttäjät kertoivat oikeudessa, että miehellä oli hyökkäyksessä mukana pumppuhaulikko, puoliautomaattipistooli sekä kolme teräasetta, kun hän yritti murtautua Hilton-hotellin turvatarkastuksen läpi.

Virkaatekevä oikeusministeri Todd Blanche kertoi tiedotustilaisuudessa, että epäilty juoksi metallinpaljastimen läpi ase kädessään ja samaan aikaan tarkastuspisteellä olleet salaisen palvelun agentit kuulivat kovan laukauksen.

Blanche kertoi myös, että epäilty loukkaantui lievästi kiinnioton yhteydessä. Blanchen mukaan mies kaatui maahan sen jälkeen, kun salaisen palvelun agentti ampui tätä kohti kuitenkaan osumatta tähän.

Viranomaiset ampuivat ministerin mukaan yhteensä viisi laukausta. Blanche myönsi, ettei kuitenkaan ole selvää, osuiko epäillyn hyökkääjän luoti salaisen palvelun agenttiin. Miehen kerrotaan laukaisseen aseensa hyökkäyksen aikana.

”Kaikkia todisteita tutkitaan erittäin huolellisesti ja nopeasti, ja saamme tietää pian lisää. Uskomme, kuten kanteessa todetaan, että syytetty ampui haulikollaan, ja tiedämme tämän tapahtuneen”, Blanche lausui tiedotustilaisuudessa CNN:n mukaan.

Epäilty oli jättänyt kirjallisen manifestin, josta on uutisoinut muun muassa New York Post. Lehden mukaan epäilty oli kirjoittanut halunneensa surmata useita Trumpin hallinnon virkahenkilöitä "korkea-arvoisimmasta alimpaan".