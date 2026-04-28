Meyerin Turun telakalle kaksi uutta risteilyalustilausta Kahden uuden aluksen tilaus vahvistaa sekä suomalaista meriteollisuutta että pitkäaikaista yhteistyötä maailman suurimpiin kuuluvan risteilyvarustamon kanssa.

Tähän mennessä Meyer Turku on toimittanut Royal Caribbean Groupille kaksi Icon-luokan alusta tammikuussa 2024 ja elokuussa 2025. Kuvituskuva Mein Schiff 2 -aluksesta vuodelta 2023. Kuva: Meyer Turku

Henna Lääveri

Kansainvälinen risteilyvarustamo Royal Caribbean Group on vahvistanut kuudennen ja seitsemännen Icon-luokan risteilyaluksen tilauksen Meyer Turku Oy:n kanssa. Meyer Turku Oy kertoo asiasta tuoreessa tiedotteessaan.

Alukset toimitetaan kesällä 2029 ja kesällä 2030.

Royal Caribbean Group on norjalais-yhdysvaltalainen risteilyihin keskittynyt yhtiö. Tilaus on osa sen ja Meyer Turun välistä pitkäaikaista puitesopimusta.

Sopimus varaa varustamoyhtiölle oikeudet rakennuttaa laivoja Meyer Turun telakalla vuoteen 2036 saakka ja kattaa myös aiemmin tilatun Icon 5 -aluksen, jonka toimitus on vuonna 2028.

Royal Caribbean Groupin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Jason Liberty kuvailee Icon-luokan heijastavan yrityksen rohkeaa luovuutta ja insinööriosaamista, jotka määrittävät lomanviettotavat jatkuvasti uudelleen.

”Pitkäaikainen kumppanuutemme Meyer Turun, Suomen valtion ja vahvan suomalaisen meriteollisuusklusterin kanssa uudistaa toimialaa ja luo samalla merkittävää taloudellista arvoa Suomelle”, hän kertoo tiedotteessa.

Yhtiöiden mukaan kehitys korostaa molempien yhtiöiden yhteistä sitoutumista risteilyalusten suunnittelun ja innovaatioiden rajojen jatkuvaan laajentamiseen sekä Royal Caribbeanin Icon-luokan laivaston kasvattamiseen.

Tähän mennessä Meyer Turku on toimittanut Royal Caribbean Groupille kaksi Icon-luokan alusta, Icon of the Seas aluksen tammikuussa 2024 ja Star of the Seas aluksen elokuussa 2025.

Luokan kolmannen aluksen, Legend of the Seasin, on yhtiön mukaan määrä aloittaa liikennöinti läntisellä Välimerellä kesäkuussa 2026.

Icon-luokan neljäs alus, Hero of the Seas, seuraa vuonna 2027.

Royal Caribbean Groupin kertoo Icon-luokan olevan keskeinen osa sen strategiaa, jonka tavoitteena on jatkuvasti uudistaa matkailualaa tarkoituksenmukaisen muotoilun, maailmanluokan teknologioiden ja elämyksellisten lomakokonaisuuksien kautta.

Varustamon tavoitteena on kasvattaa vuoteen 2028 mennessä maalla sijaitsevien matkakohteiden määrää kolmesta kahdeksaan.

Mahdolliset lisätilaukset edellyttävät Royal Caribbean Groupin laivanrakennussopimusten toteutumista ja ovat tavanomaisten rahoitusehtojen ja muiden ehtojen alaisia.

Royal Caribbean Groupin omistamien brändie Royal Caribbeanin, Celebrity Cruisesin ja Silversean kautta liikennöi 69 alusta yli 1 000 kohteeseen seitsemällä mantereella. Yhtiöllä on myös 50 prosentin omistusosuus TUI Cruises yhteisyrityksessä, joka operoi Mein Schiff ja Hapag Lloyd brändejä.