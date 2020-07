Tiesithän, että luonnonmarjoja saa myydä ilman veroseuraamuksia? Verovapaus edellyttää kuitenkin yhden ehdon täyttymistä

Kai Tirkkonen

Esimerkiksi hilloja poimimalla voi tehdä mukavan tilin.

Verohallinto muistuttaa mikroblogipalvelu Twitterissä, että luonnonmarjojen myynnistä saatava tulo on pääsääntöisesti verovapaata, kunhan yksi ehto täyttyy.

Verovapauden edellytyksenä on nimittäin se, että myyjä poimii myymänsä marjat itse.

Luonnonmarjojen myyminen on pääsääntöisesti verovapaata tuloa silloin, kun myyjä poimii marjat itse. Myös kasvien, käpyjen ja sienien myyminen on verovapaata, jos ne myydään ravinnoksi tai vaikkapa koriste-esineiksi.

Jos pohtii sitä, missä itse poimimansa marjat voisi myydä, yksi vaihtoehto on vaihtaa marjansa kahisevaan 4H-liiton ylläpitämillä marja-asemilla. Marja-asemia on noin 50 kappaletta ympäri Suomea. Jos ansiotulojen hankkimisesta marjastuksen avulla on vähän tai ei lainkaan kokemusta, opastusta on saatavilla 4H-liiton keruuringeistä.

4H-järjestö on pyörittänyt metsämarjojen osto- ja välitystoimintaa jo useiden vuosien ajan, ja kesästä 2020 eteenpäin se keskittyy Satosankarit-toiminnan alle. Marja-asemien määrä lähes tuplaantuu ja samalla työllistetään aiempia vuosia enemmän nuoria.

”Tänä keväänä on ollut paljon puhetta huoltovarmuudesta ja siitä, että saamme elintarviketeollisuudelle tärkeät marjat talteen metsistä. Metsämarjojen poiminnasta ovat yleensä vastanneet thaimaalaiset poimijat, mutta heitä ei ole tulossa edellisvuosien lailla Suomeen, joten nyt poiminta on meidän suomalaisten vastuulla. Me 4H:ssa avasimme Satosankarit-toiminnan, jotta voimme innostaa mahdollisimman monia nuoria ja heidän perheitään paitsi keräämään metsämarjoja, myös myymään marjat meidän kauttamme eteenpäin käyttöön ja raaka-aineeksi”, Suomen 4H-liiton aluejohtaja Heli Hietala kertoo tiedotteessa.

