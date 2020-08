Tuleva syksy ilman susien pantaseurantaa hirvittää metsästysseuran puheenjohtajaa Etelä-Sotkamon Laakajärvellä

Jukka Pasonen

Luonnonvarakeskus (Luke) ilmoitti helmikuussa lopettavansa susien pannoitukset vuodeksi kehittääkseen pantatiedon uudentyyppistä hyödyntämistä.

Sotkamolaisen metsästysseuran Laakajärven Riistamiesten metsästysmaastot sijaitsevat Etelä-Sotkamossa keskeisillä susialueilla. Koirametsästys on tärkeässä roolissa seuran toiminnassa ja se on Kainuun kennelpiirin jäsenseura.

"Tällä hetkellä suurimman huolen ja uhan metsästykselle sekä koiraharrastukselle aiheuttaa liian suuri susikanta. Susipolitiikan hoidossa on epäonnistuttu. Tulevalle syksylle lisää haastetta tuo susien pantaseurannan päättyminen. Metsästysalueemme sijaitsevat keskeisimmillä susialueilla ja pantaseuranta on mahdollistanut edes jonkinlaisen riskin arvioinnin mihin koiransa irti laskee", toteaa Laakajärven Riistamiesten puheenjohtaja Jukka Tuikka.

Tuikka on myös Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja ja Suomen Laikajärjestön puheenjohtaja.

Hänen mielestä susikanta on yksinkertaisesti liian suuri.

”Asialla on iso merkitys paitsi metsästysseuroille myös rotujärjestöjen toimintaan. Käyttökokeiden järjestäminen ja suunnittelu on vaikeutunut. Esimerkiksi Riistamiesten alueella olisi kohtuulliset koemaastot niin lintu- kuin hirvikokeeseenkin, mutta moni pelkää koiransa menettämistä. Pitkässä juoksussa tällä on kerrannaisvaikutukset koirien jalostustoimintaan ja koiraharrastajamääriin.”

Työryhmien perustaminen, keskustelutilaisuudet ja turvavarusteet ovat Tuikan mukaan oireiden, ei itse ongelman hoitoa.

"Riistanhoitoyhdistyksissä joudutaan tosissaan miettimään, miten hoidetaan hirvikannan verotukseen liittyvät velvoitteet ja suurriistavirka-aputehtävät koirien kanssa."

REIJO HAUKIA

Jukka Tuikka on Laakajärven Riistamiesten, Sotkamon riistanhoitoyhdistyksen ja Suomen Laikajärjestön puheenjohtaja.