Hirvijahti alkaa lauantaina, autoilijoiden syytä hiljentää vauhtia ja varoa sekä metsästyskoiria että hirviä – tahallaan ei koiran päälle saa ajaa

Jos autoilija ei ole selvästi vähentänyt vauhtia havaittuaan koiran hyvissä ajoin, vaan on törmännyt koiraan aiheuttaen sille vamman tai kuoleman, voi autoilija olla syyllinen eläinonnettomuuteen.

Autoilijan huolellisuus ja varovaisuus korostuvat tilanteissa, joissa esimerkiksi käynnissä olevasta metsästyksestä varoitetaan kylteillä, tiealueella tai sen välittömässä läheisyydessä voi havaita oranssiin pukeutuneita metsästäjiä tai hirvi tai metsästyskoira ovat tiealueella tai juuri tulossa tiealueelle.

"Karhunkaatajan Unin jahtikaverit yrittivät kyllä varoittaa kiireistä ruskaturistia, mutta lisää usvaa putkeen vaan", kirjoitti lappeenrantalainen Matti Myllynen viime vuoden syyskuussa Facebook-päivityksessään. Tämä juttu on julkaistu ensimmäisen kerran MT:n verkkosivulla 18.10.2019.

Myllynen oli ollut hirvijahdissa Pohjois-Suomessa, kun nuori hirvikoira Uni jäi auton alle ja kuoli jahdin yhteydessä. Hirvikoiran päälle ajanut autoilija ei pysähtynyt paikalle lainkaan, mutta hänet tavoitettiin myöhemmin rekisterinumeron perusteella.

Päivityksessään Myllynen vetoaa autoilijoihin ja kehottaa hiljentämään vauhtia tai tarvittaessa pysähtymään, jos tien laidassa maastopukuiset tai oranssiin pukeutuneet metsästäjät viittilöivät.

Ja syytä onkin hiljentää vauhtia ja tarvittaessa pysähtyä. Tieliikennelain mukaan tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran sekä vahingon välttämiseksi. Ajoneuvo on voitava pysäyttää ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

"Autoilijalla ei ole oikeutta ajaa tahallisesti koiran päälle", sanoo Pohjolainen. Jos kolari sattuu, eläinonnettomuuksista, joissa kohteena on metsästyskoira, tulee aina ilmoittaa poliisille hätänumeron kautta tai jättää tutkintapyyntö.

"Jos myöhemmin esimerkiksi esitutkinnassa todetaan, että autoilija ei ole selvästi vähentänyt vauhtia havaittuaan koiran hyvissä ajoin, vaan on törmännyt koiraan aiheuttaen sille vamman tai kuoleman, voi autoilija olla syyllinen eläinonnettomuuteen."

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen oppaan mukaan, kun koira on irti alueella, missä omistajalla tai koiran irti laskeneella on metsästysoikeus, ei koiranomistaja ole kolaritilanteessa korvausvelvollinen, jos autolle tulee vaurioita. Fine on finanssialan ongelmatilanteiden neuvoja ja riidanratkaisija.

Aivan näin yksiselitteinen tilanne ei Pohjolaisen näkemyksen mukaan ole. "Sillä voi olla merkitystä tuomioistuinkäsittelyssä vahinko- ja korvausvastuutilanteessa, kuinka lähellä vilkasliikenteistä tietä koira on päästetty irti."

Hän suosittelee metsästäjiä käyttämään varoituskylttejä, joissa kerrotaan käynnissä olevasta hirvenmetsästyksestä. "Varoituskylteillä metsästäjät kantavat vastuunsa ottamalla huomioon autoilijat ja muut tienkäyttäjät. Kylteillä ensisijaisesti varoitetaan siitä, että tien läheisyydessä saattaa liikkua hirviä ja metsästyskoiria."

Kylttien käyttäminen ei edellytä tienpitäjän lupaa.

