Susista huolestunut Nivala vetoaa: "Kannanhoidollinen metsästys sallittava" – koulukyytireittejä jouduttu muuttamaan susien vuoksi, kaupunki vaatii valtiota mukaan kustannuksiin

Markku Vuorikari

Asutuksen liepeillä liikkuvista susista on tehty havaintoja aiempaa enemmän esimerkiksi Nivalassa. Kuvituskuvassa oleva susi on valokuvattu Ähtärin eläinpuistossa.

”Susien kannanhoidollinen metsästys on sallittava”, vetoaa Nivalan kaupunki maa- ja metsätalousministeriöön (MMM).

Nivalan kannanotto lähtee ministeriöön tällä viikolla. Se menee myös maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk.).

Vetoomuksen lähettämisestä päätti maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus.

Nivalan vetoomuksen saa myös opetus- ja kulttuuriministeriö. Kaupunki on joutunut muuttamaan koulukyytien reittejä susien vuoksi.

”Nivalassa on suuri huoli susien yleistymisestä. Ne tulevat lähemmäksi asutusta koko ajan”, Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu kertoo MT:lle.

Hänen mukaansa susien liikkuminen asutuksen liepeillä huolestuttaa esimerkiksi koululaisia ja heidän vanhempiaan.

Susien yleistymisen vuoksi koulukyytien reittejä on jouduttu Nivalassa muuttamaan tämän syksyn aikana.

Esimerkiksi Sarjankylällä kouluauto ajaa nyt niin, että koululaisten matka pysäkiltä kotiin on mahdollisimman lyhyt.

”Koulukyytien uudelleen järjestämisestä koituu lisäkuluja. Kaupunki toivoo, että valtio osallistuu kulujen kattamiseen”, kaupunginjohtaja kertoo.

Koska susien yleistyminen vaikuttaa opetustoimeenkin, Nivalan vetoomuksen saa myös opetusministeri Li Andersson (vas.) henkilökohtaisesti.

Opetuslautakunta päätti koulukuljetusten reittimuutoksista marraskuussa.

Päätös tehtiin lautakunnan kokouksessa, jossa kuultiin myös paikallisen riistanhoitoyhdistyksen edustajaa.

Kahden ministeriön ja kahden ministerin lisäksi Nivala lähettää kannanottonsa Luonnonvarakeskukseen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliittoon sekä Suomen Metsästäjäliittoon.

Susitilanne huolestuttaa muissakin Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kunnissa.

Nivalan rajanaapureista sekä Haapaveden kaupunki että Kärsämäen kunta kannattavat susien kannanhoidollisen metsästyksen sallimista.

Haapavedellä kaupunginhallitus otti susiin kantaa marraskuun alussa.

Kärsämäellä sudet olivat kunnanhallituksen esityslistalla marraskuun 23. päivänä.

"Kärsämäen kunta kannattaa suden kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamista", kunnanhallitus toteaa kannanotossaan.

Sudet ovat ilmestyneet pihapiirien läheisyyteen viime vuosina ja varsinkin tänä vuonna, Kärsämäen kannanotossa kerrotaan.

"Sudet ovat raadelleet hengiltä metsästyskoiria kuluvan syksyn aikana."

Kärsämäen kannanoton mukaan metsästys ei vaaranna suden kannan suotuisaa kehitystä.

"Susikanta on alueellamme jo aivan liian vahva ja edellyttää nopeita toimenpiteitä", kunnanhallitus tiivistää tiedot, jotka se on saanut kuntalaisilta ja metsästyksen harrastajilta.

"Susien ihmispelko on vähentynyt, sillä niitä ei vahvan suojelun vuoksi ole metsästetty vuosikymmeniin", Kärsämäen kunta arvioi.

"Tilanne on hyvin akuutti alueellamme, erityisesti Kala- ja Pyhäjokilaaksoissa, Siikalatvalla ja Pyhännän alueella, missä havaintoja ja kokemuksia susista on paljon, minkä moni koiranomistaja on katkerasti havainnut tämän syksyn aikana."

Susien aiheuttama vakava huoli sekä koira- ja kotieläinvahingot tulee saada kannanhoidollisella metsästyksellä poistettua, Kärsämäki vaatii.

"Ennen kuin peruuttamatonta vahinkoa tapahtuu", kunnanhallituksen kannanotto päättyy.

Jukka Pasonen

Susitilanne huolestuttaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kunnissa. Haapavesi, Kärsämäki ja Nivala vaativat kannanotoissaan suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimista.