Suden metsästys on jatkunut kaksi päivää – näin monta eläintä on tähän mennessä kaadettuSuden metsästys järjestetään kuluvana metsästyskautena 1.1.–10.2.2026.
Suden kiintiömetsästys alkoi Suomessa eilen torstaina 1. tammikuuta. Suden metsästys järjestetään kuluvana metsästyskautena 1.1.–10.2.2026.
Suomen riistakeskuksen verkkopalvelusta käy ilmi, että tähän mennessä on kaadettu yhteensä 22 sutta.
Aura-Paimion alueella on ammuttu yhteensä kuusi sutta, Kaakkois-Suomessa kaksi, Kaskinen-Närpiön alueella yksi susi, Kustavissa neljä, Lauhanvuorella kolme, Nivalassa kaksi, Nurmijärvellä yksi, Tohmajärvi-Kiteellä kaksi sekä Vuosangassa yksi susi.
Suden kiintiömetsästyksen tilanne 2.1. klo 19:45
Aura-Paimio 6 / 13
Eurajoki 0 / 6
Humppila 0 / 8
Kaakkois-Suomi* 2 / 10
Kaskinen-Närpiö* 1 / 8
Kustavi 4 / 7
Kytäjä* 0 / 2
Köyliö 0 / 3
Lauhanvuori 3 / 6
Nivala 2 / 4
Nurmijärvi 1 / 6
Pahkavaara 0 / 5
Peurainneva* 0 / 6
Rekikoski 0 / 6
Tohmajärvi-Kitee 2 / 4
Vuosanka 1 / 6
Tähdellä * merkityillä kiintiöalueilla on tavattu koirasusia.
Maa- ja metsätalousministeriön susiasetuksessa on säädetty kuluvan metsästyskauden ajalle alueelliset saaliskiintiöt. Suden metsästystä suorittavat metsästysseurat omilla alueillaan metsästyksenjohtajien johdolla, määrättyjen kiintiöidensä puitteissa.
Susia saa kaataa enintään sata 16 eri alueella.Artikkelin aiheet
