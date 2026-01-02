Poliisi valvoo suden metsästystä ja toivoo, ettei laillista metsästystä häiritäPoliisi valvoo metsästyksen turvallisuutta koko metsästyskauden ajan tammi−helmikuussa.
Maa- ja metsätalousministeriön susiasetuksessa on säädetty kuluvan metsästyskauden ajalle alueelliset saaliskiintiöt. Suden metsästystä suorittavat metsästysseurat omilla alueillaan metsästyksenjohtajien johdolla heille määrättyjen kiintiöidensä puitteissa.
Poliisin ja muiden erävalvontaviranomaisten tehtävänä on valvoa, että myös sudenmetsästyksessä noudatetaan tiukasti annettuja säädöksiä ja määräyksiä.
Lounais-Suomen poliisi kehottaa metsästäjiä äärimmäiseen varovaisuuteen ja muita luonnossa liikkujia tarkkaavaisuuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
”Suden metsästys nauttii kuitenkin yhteiskunnan lainsäädännöllä määrittelemää tarvetta ja suojaa, mitä pitää kaikkien kunnioittaa.”
Poliisi muistuttaa, että kaikenlainen metsästyksen häirintä on lainvastaista ja pahimmillaan se on myös äärimmäisen vaarallista.
”Susien metsästäminen jakaa mielipiteitä. Nyt aloitettu säädösten mukaisesti toteutettava suden metsästys nauttii kuitenkin yhteiskunnan lainsäädännöllä määrittelemää tarvetta ja suojaa, mitä pitää kaikkien kunnioittaa”, ylikomisario Kai Loukkaanhuhta Lounais-Suomen poliisilaitokselta toteaa tiedotteessa.
Lounais-Suomessa poliisin tietoon ei ole tullut suden metsästykseen liittyvää häirintää tai muita vaaratilanteita.
