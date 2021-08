Loukkaantuneen naaraskarhun tapauksessa poliisilla ei pelivaraa – "Viime kädessä kyse on eläinsuojelu- ja poliisilain noudattamisesta"

Saara Lavi

Kuvan poliisi ei liity tapaukseen ja kuvassa on kannanhoidollisen karhunmetsästyksen yhteydessä saaliiksi saatu uroskarhu.

Poliisi on tehnyt tiivistä yhteistyötä viranomaisten, eläinlääkärien ja asiantuntijoiden kanssa Joensuussa liikkuvan loukkaantuneen emokarhun tapauksessa. Vaihtoehtoisia toimenpiteitä on yritetty löytää, jotta karhua ei tarvitsisi lopettaa, tiedottaa Itä-Suomen poliisilaitos.

Maanantaina 16. elokuuta tehtiin päätös, että loukkaantuneen täyskasvuisen karhun seurassa olevat neljä viime talvena syntynyttä pentua jätetään luontoon, eikä niitä lopeteta.

Päätös luontoon jättämisestä perustuu asiantuntijoiden kanssa käytyihin keskusteluihin, kerrotaan poliisin tiedotteessa.

Jos loukkaantunut emokarhu, pentujen emä tavataan karhunmetsästyksen yhteydessä, havainnon tehneen seurueen tulee ilmoittaa asiasta poliisille ja alueelliselle metsästyksenjohtajalle. Poliisi voi tuolloin antaa luvan karhun lopettamiseen, ohjeistetaan tiedotteessa.

Lopettamisen voi tehdä suurriistavirka-apu tai havainnon tehnyt seurue saatuaan siihen poliisin luvalla.

Itä-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa muistutetaan, että poliisilain mukaan poliisimiehellä on oikeus ottaa kiinni ja viimesijaisena keinona lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle tai terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle taikka vakavasti vaarantaa liikennettä. Eläin voidaan lopettaa myös, jos sen hengissä pitäminen olisi ilmeistä julmuutta sitä kohtaan.

Luonnonvaraisen eläimen lopettamisesta on säädetty myös eläinsuojelulain 14 pykälässä. "Sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. Jos eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä julmuutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lopetetaan."

Poliisi on saanut lopettamispäätöksen jälkeen runsaasti palautetta ja neuvoja muun muassa loukkaantuneen karhun nukuttamiseksi. Lisäksi poliisia on ohjeistettu pyytämään apua kansainvälisiltä toimijoilta.

"Jos eläinlääkärit ja Luonnonvarakeskus eivät pysty antamaan poliisille apua nukutukseen, emme voi tehdä asialle itse mitään. Yksityishenkilöiden värvääminen apuun ei myöskään valitettavasti ole mahdollista tehtävän vaarallisuuden, vastuukysymysten ja lääkeaineiden luvanvaraisuuden takia. Suomessa ei ole tällä hetkellä viranomaiskykyä suurpetojen nukuttamiseen akuuteissa tilanteissa. Ravintohoukuttimella tämä on joskus onnistunut, muuten ei. Ongelmana on myös se, että karhujen sijainti ei ole tällä hetkellä tiedossa eikä luonnossa liikkuvan eläimen liikkeitä voi ennakoida."



