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Juuri nyt | Yhdysvalloissa kypsyy iso soijasato, mutta ”korvaamaton asiakas” on nyt varovainen
Tilaajalle | Isä ja poika jalostavat myrskypuut tuotteiksi, joita teollisuus ei tee: ”Keväästä lähtien ollaan joka päivä sahattu”
Tuan Tran myy mustikoita muun muassa Hämeenlinnan kauppatorilla. ”Täällä on kiva tunnelma, ihanat asiakkaat ja myyjien välillä hyvä yhteishenki.”

Vietnamilaisten venepakolaisten poika Tuan Tran ostaa metsämarjat kerääjiltä – ”Ajattelin, että pakko pistää bisnekset boomaamaan”

Marjayrittäjä maksaa poimijoille reilusti, koska tietää, että he tekevät suurimman työn.
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Koti|Marjat ja sienet
7.8.202618:00
Mari Ikonen
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