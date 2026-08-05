Yle: Metsäaukeat pursuavat villivadelmaa – Etelä-Suomessa huippusato Luonnonvadelma eli villivadelma on yksi Etelä-Suomen satoisimmista luonnonmarjoista.

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Vadelmaa kasvaa Etelä-Suomesta aina Oulun seuduille asti. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä harvinaisempi vadelma on. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Sirkiä

Luonnonvadelmasato on poikkeuksellisen hyvä tänä vuonna Etelä-Suomessa, uutisoi Yle.

”Hyvän marjasadon taustalla on vadelman onnistunut talvehtiminen, suotuisa alkukesän sää ja runsas pölyttäjien määrä”, kertoo Arktiset aromit -yhdistyksen asiantuntija Matleena Pulkkinen Ylelle.

”Vadelmasato on todella hyvä. Marjat ovat poikkeuksellisen suuria, ja niissä on vain vähän vattukuoriaisen toukkia.”

Luonnonvadelma eli villivadelma on yksi Etelä-Suomen satoisimmista luonnonmarjoista. Se kasvaa mieluiten avoimilla paikoilla, kuten esimerkiksi hakkuuaukoilla sekä peltojen ja teiden reunoilla.

Se alkaa kasvaa hakkuuaukealla noin viisi vuotta päätehakkuun jälkeen ja voi viihtyä samalla paikalla 20–30 vuotta, kunnes uusi taimikko varjostaa sen.

Vadelma tuottaa Ylen mukaan arviolta noin 10 miljoonaa kiloa marjaa vuodessa. Tarkkaa määrän arvioiminen on hyvin vaikeaa, sillä vadelmaa ei tilastoida mustikan ja puolukan tavoin.

”Vadelmasato on todella hyvä. Marjat ovat poikkeuksellisen suuria, ja niissä on vain vähän vattukuoriaisen toukkia.” Matleena Pulkkinen

Kooltaan luonnonvadelma on viljeltyä sukulaislajikettaan pienempi ja aromiltaan mehukkaampi.

Parhaimmillaan yhdellä aarilla eli 10 x 10 metriä kokoisella alueella voi kypsyä 5–10 kiloa vadelmaa. Tämän vuoden sato on Pulkkisen arvion mukaan olla jopa lähellä kymmentä kiloa aarilta.

Vadelmaa kasvaa Etelä-Suomesta aina Oulun seuduille asti. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä harvinaisempi vadelma on. Se leviää siemenistä ja juurivesoista.

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