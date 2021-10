"Susien röyhkeys maatilojen ympäristössä kasvanut" – MTK vaatii kannanhoidollisen metsästyksen sallimista

Monella lammastilalla laidunkausi on jouduttu lopettamaan ennen aikojaan. Huoli kohdistuu myös hirvenmetsästyksen hankaloitumiseen metsästyskoirien menetysten takia.

Sudet tappoivat kesällä lampaita kahdesti Tapio Rintalan tilalla Yläneellä.

Viljelijöiden kokemusten mukaan susien röyhkeys maatilaympäristössä on ollut tänä vuonna edellisvuotta pahempaa. MTK:n lammasverkoston puheenjohtajan ja lammasfarmarin Tapio Rintalan tilalla Yläneellä sudet tunkeutuivat lampolaan sisälle ja tappoivat useita kantavina olleita uuhia.

Hyökkäys oli Rintalan tilalla jo toinen tänä kesänä. Vastaavia esimerkkejä löytyy muitakin.

Maatalousyrittäjien suurin huolenaihe on susien ihmisarkuuden väheneminen, koska ihmisestä ei ole käytännössä enää mitään vaaraa sudelle. Valtakunnallinen Susilife -hanke on tarjonnut apuaan vahinkotilanteisiin ja ennakkosuojaamisen jatkotoimien suunnitteluun.

"Mikään ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että sudet aiheuttavat kotieläimille valtavaa stressiä ja monelle viljelijälle paljon lisätyötä sekä kovaa henkistä painetta", MTK kirjoittaa tiedotteessaan.

Eduskunnassa on käynnissä suden kannanhoidolliseen metsästykseen liittyvän kansalaisaloitteen käsittely. Koska vahinkoperusteiset poikkeusluvatkaan eivät tuo apua, tulee MTK:n mielestä kannanhoidollinen metsästys saada käyntiin mahdollisimman nopeasti.

MTK:n lammasverkoston tekemään, vuoden 2021 susivahinkokyselyyn on toistaiseksi tullut 17 vastausta. Niistä ilmenee, että susivahingon vuoksi yli 50 lammasta on tänä vuonna kuollut tai lopetettu ja 5 haavoittunut.

Monet ovat päättäneet laidunkauden ennen aikojaan. Viime vuoden kyselyssä suden tappamia tai susivahingon vuoksi lopetettuja eläimiä oli 83. Vahinkoja tulee jatkuvasti lisää.

Virallisissa vahinkotilastoissa eivät kaikki susivahingot näy, jos korvauksia ei haeta.

MTK on myös erittäin huolestunut tulevan syksyn hirvenmetsästyksestä. Hirvien kannansäätely on vaikeutumassa merkittävästi, koska koiran menettämisen riski on liian suuri tiheillä susireviireillä.

