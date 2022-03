Susien läsnäolo aiheuttaa lähialueen lampureille raskasta stressiä, osoitti ruotsalaistutkimus

Kun sudet hyökkäävät laiduntavien eläinten kimppuun, on se yksittäinen stressiä aiheuttava tapahtuma. Pitkällä ajanjaksolla stressi kasaantuu ja aiheuttaa myös muita ongelmia.

Jaana Kankaanpää

Jos lampurit siirtävät lampaat laiduntamaan lähelle ihmisasutuksia, puut, pensaat ja ruohot valtaavat kaukaisemmat laidunalueet ja lajirikkaus vähenee.

Susien ja muiden suurpetojen läsnäolo aiheuttaa lampureille pitkäkestoista stressiä. Stressiä lisäävät rajalliset mahdollisuudet suojella laiduntavia eläimiä tai ylipäätään puutteelliset mahdollisuudet saada tilanteeseen apua.

Tällaisia johtopäätöksiä tehtiin ruotsalaisen Viltskadecenterin, eli Ruotsin maatalousyliopiston yhteydessä toimivan yksikön tutkimuksessa, jossa tutkittiin lampureiden kokemaa stressiä Ruotsin susialueilla.

Kun sudet hyökkäävät laiduntavien eläinten kimppuun, on se yksittäinen stressiä aiheuttava tapahtuma. Tutkimuksessa keskityttiin lampureiden kokemaan stressiin, jota kertyy pitkällä ajanjaksolla ja se kasaantuu.

Tutkimus perustuu haastatteluihin, joita tehtiin alueilla, missä eli suurpetoja, erityisesti susia. Mielenkiinnon kohteena olivat stressin aiheuttamat psykofysiologiset prosessit ja terveys- sekä hyvinvointivaikutukset.

"Saaliseläimillä kuvattu käytös muistuttaa lampurien käytöstä. Käytös muuttuu sen mukaan miten todennäköisenä saalistajan hyökkäys koetaan", todetaan tutkimuksessa. Siinä on keskitytty yksittäisten lampurien stressireaktioihin. On todennäköistä, että lampureiden reaktioilla on seurannaisvaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa laajasti esimerkiksi maisemien lajikoostumukseen.

"Kun lampaiden laidunnus loppuu jollain alueella tai lampaat kerätään laiduntamaan lähelle ihmisasutusta; puut, pensaat ja ruohot valtaavat hylätyt laidunalueet ja lajirikkaus vähenee. Tällaisella kehityskululla voi olla vakavia vaikutuksia pölyttäjiin ja luonnon monimuotoisuuteen Ruotsissa maisematasolla."

Susien aiheuttamalla stressillä on myös sosiaalisia vaikutuksia, se lisää lampureiden perheensisäistä jännittyneisyyttä sekä riitaisaa vuorovaikutusta ulkopuolisten tahojen kanssa.

