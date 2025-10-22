Stoneisle Vertigo karsintojen suurin suosikkiKeskiviikon kolme ensimmäitä T65-kohdetta ovat tasokkaita Kuuma Cupin karsintoja. Stoneisle Vertigo on niiden suurin suosikki.
Avauskohteen avainhevonen Maxihill Trot on tehnyt pitkään tasaisen varmaa työtä. Vakuuttava kuntonäyttö saatiin Kouvolan finaalikierroksella.
Santtu Raitala lähti ruunalla jo kierros ennen maalia kolmannelle radalle ja Maxihill Trot kiskoi vahvasti maaliin asti.
Paikka puoltaa ja voittokulku voi hyvinkin jatkua.
Kovan haasteen suosikille heittävät varmasti Yuvarajah ja viimeksi 10-vauhtia kirinyt Reload Pellini.
Steady And Quick on hienossa kunnossa ja kamppailee jatkuvasti terävimmässä kärjessä. Pieni lähtönopeuden puute voi tuottaa taas sen verran lisämetrejä, että varmaksi asti Timo Korvenheimon valmennettavasta ei ole.
Rudy Ray pääsee liikkeelle pitkästä aikaa hyvältä paikalta ja sopivalla juoksulla Olli Koivusen ajokki pystyy voittamaan.
Kendall Sisu on ottanut kaksi tyylikästä voittoa hieman helpommista lähdöistä. Hevosen olemus viime kilpailuissa on miellyttänyt kovasti, eikä kolmas peräkkäinen voitto saa yllättää.
Stoneisle Vertigo omaa niin hurjan kapasiteetin, että sen tappiota on vaikea kuvitella kolmannessa kohteessa.
Toki ruuna käy välillä turhan kuumana, eikä laukka ole täysin vieras askellaji Tapio Perttusen valmennettavalle. Ehjällä juoksulla se nappaa kauden kuudennen voittonsa.
Jeroen van Craenin valmentama Truly Easy lähtee voltista terävästi liikkeelle ja saanee heti alussa vetotyöt hallintaansa. Vaikka takamatkalla on todella hyviä hevosia, Jukka Torvisen ajokki voi hallita neljättä kohdetta lähdöstä maaliin.
Tuomas Korvenojan valmentama Sahara Mercy on lahjakas, mutta aavistuksen kuumaverinen tamma.
Lähtörata neljä voltissa voi tuottaa ongelmia, joten epäonnistumisen riski on olemassa. Laukattomalla juoksulla kauden kuudes voitto on lähellä.
Rose Velvet oli Kymenlaakso-ajon karsinnassa sitkeä viides kärjen kupeelta ja hallitsi viimeksi keulasta varmaan tyyliin.
Takamatkalta kannattaa huomioida tauluaan selvästi parempi Chanelle ja viimeksi 11-vauhtia viimeiset 800 metriä kirinyt Sassy Seadragon.
Viimeinen kohde on laadukas tammalähtö, jossa suosikit ovat päässeet parhaille paikoille. Ninja Zon on noussut elämänsä kuntoon ja pystyy pussituksen välttäessään jatkamaan menestyskulkuaan.
Dorea Frido on väläytellyt toisinaan hurjaa lähtönopeutta, joten juoksun onnistuminen on todennäköistä.
EL Indeed on kolunnut kovia kansainvälisiäkin lähtöjä urallaan, eikä sen voitto saa koskaan yllättää.
Toto65-vihjeet
Lähtö 1: 3,4,5 (1,10)
Lähtö 2: 6,4,9 (5,7)
Lähtö 3: 4 Stoneisle Vertigo (3,1)
Lähtö 4: 2 Truly Easy (6,8)
Lähtö 5: 4,7,10,11 (8,2)
Lähtö 6: 1,3,5 (6,2)
108 riviä x 0,50 euroa = 54,00e
