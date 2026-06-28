Ponivuodet päättyvät – kajaanilaislupaus Elina Särkelä hakee uutta suuntaa raviradoilla Nuori kajaanilainen poniohjastaja Elina Särkelä valmistautuu merkittävään muutokseen, kun ponivuodet lähestyvät loppua ja katse alkaa kääntyä kohti hevosten lähtöjä.

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Elina Särkelä on ohjastanut urallaan reilut 120 ponilähtöä. Sunnuntaina Särkelä ohjastaa kolme ponilähtöä kotiratansa Kajaanin poniraveissa. Kuvassa oleva Anjalan Rosmariini on mukana ravien päätöslähdössä Särkelän ohjastamana. Kuva: Stiina Holappa

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Elina Särkelä on tuttu näky Pohjois-Suomen ponilähdöissä. Kajaanissa asuva nuori poniharrastaja on saanut vahvan panoksen raviurheiluun vanhempiensa kautta.

Äiti Jenni Särkelä tuli suurelle yleisölle tutuksi Aurauksen valmentajana. Kolmesti urallaan kuninkuuskilpailuun osallistunut ori ansaitsi urallaan lähes 300 000 euroa. Isä Mikko Särkelä vastasi huippuoriin ohjastuksesta.

Vaikka Elina Särkelä ei ehtinytkään kokea vuonna 2011 uransa lopettaneen Aurauksen kilpailuja, muistaa hän hyvin Aurauksen.

”Olin vain parin vuoden ikäinen Aurauksen lopettaessa kilpauransa. Se asui kuitenkin meidän tallissamme kilpauran jälkeenkin. Silloin sen kanssa tuli touhuttua aika paljon”, Elina Särkelä muistelee.

Vaikka vanhemmat panostivatkin vahvasti raviurheiluun, aloitti Elina Särkelä hevosuransa ratsastuksen parista. Hän sai ensimmäisen ratsuponinsa kuuden vanhana.

”Seuraava poni oli kyllä jo ravisukuinen, ja sillä tuli ajettuakin kotona. Sitten hommasimmekin jo raviponin ja suoritin poniajoluvan.”

Elina Särkelälle on kertynyt tähän mennessä kilpailuja poniohjastajana reilut 120 starttia. Voittoja on kertynyt 21. Kolmen parhaan joukkoon ohjastaja on sijoittunut lähes puolessa ajamistaan lähdöistä. Tällä kaudella menestystä on tullut hyvin lainaohjastajana.

”Omilla poneilla on ollut vähän terveysmurheita tällä kaudella. Onneksi olen päässyt ajamaan muiden poneilla kilpaa.”

Lukion ensimmäisen vuosikurssin suorittanut Särkelä on jo ehtinyt suorittaa myös C-ajoluvan. Tilastomerkintöjä hevosten lähdöistä ei vielä kuitenkaan löydy. Elina Särkelä toivoo saavansa mahdollisuuden ajaa kilpaa hevosilla.

”Äidillä ei ole nykyään hevosia lainkaan valmennuksessa. Kun ei ole omaa hevosta millä ajaa kilpaa, ei hevosuran aloittaminen ole ihan helppoa.”

Elina Särkelä panostaa vielä tämän ja ensi vuoden ponilähtöihin. Sen jälkeen on tarkoitus siirtyä hevosten lähtöihin. Kuva: Kimmo Raunio

A-kategorian ponien ohjastajan yläikäraja on 18 vuotta. Elina Särkelä aikoo panostaa voimakkaasti ponilähtöihin tämän ja ensi kauden. B-kategorian poneja ei tallista löydy.

”Äidin kanssa on ollut puhetta, että laitellaan omia poneja tämä ja ensi kausi. Ensi vuoden jälkeenhän minä en saa ajaa enää A-ponien lähtöjä. Vähän ollaan mietitty hankkia hevonen ponien tilalle ensi vuoden jälkeen.”

Hevosten montélähdöt kiinnostavat Elina Särkelää kärrylähtöjen lisäksi. Hän on suorittanut montélähtöihin vaadittavan näyttökokeen.

”Nuorempana menin muutaman montélähdön poneillakin. Nyt olen ratsastanut montéhiittejä hevosilla. Pitää vaan tosiaan löytää sopiva hevonen joko monté -tai kärrylähtöihin. Kunhan saisi vaan ohjastajauran auki, niin sitä kautta homma lähtisi rullaamaan eteenpäin.”

Aiemmin Särkelän ponit asuivat omassa tallissa. Jokin aika sitten ponit muuttivat täysihoitotalliin Kajaanin raviradan läheisyyteen. Elina Särkelä kiittelee Kajaanin ravirata-alueen tarjoamia harjoitusolosuhteita.

Anjalan Rosmariini on ollut Jenni Särkelän valmennuksessa kohta kolme vuotta. Kuva: Stiina Holappa

”Valmennusolosuhteista ei homma jää kiinni. Ponini asuvat Hannu Juntusen ja Sanna Jauhiaisen täysihoitotallilla. He huolehtivat ponien arjesta. Me valmennamme poneja äidin kanssa kahdestaan keskimäärin nelisen kertaa viikossa.”

Hän painottaa vanhemmiltaan saamansa tuen merkitystä ponilähdöissä menestymiseen. Äidin tarjoaman valmennusavun lisäksi isä auttaa varuste- ja kengitysasioissa.

”Isälle tulee soitettua usein jos on ongelmia ponien balanssin kanssa. Hän on ajanut niin paljon kilpaakin, että hänen kanssaan puhutaan usein puhelimessa myös lähtöjen ajamisesta ja niiden taktisista kuvioista.”

Kajaanin raviradan kilpailutoiminta on tällä kaudella jäissä. Radalle ei myönnetty lainkaan toimintatukea tälle vuodelle. Raviradalla piti järjestää tällä kaudella neljät ravit. Rahoitusvaikeuksien takia Kajaanissa ei ajeta tänä vuonna lainkaan totoraveja.

Tänä vuonna Kajaanissa ajetaan muutamat paikallisravit sekä sunnuntaina ohjelmassa olevat poniravit. Sunnuntain poniraveihin ilmoitettiin mukavasti poneja ja ohjelmassa onkin seitsemän ponilähtöä.

Auraus keräsi lähes 300 000 euron voittosumman. Kuvassa ori Mikko Särkelän kanssa valmistautumassa vuoden 2010 Suurmestaruus-ajoon Mikkelissä. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Elina Särkelä ohjastaa lähdöistä kolmessa. Kumpikin omista poneista starttaa poniravien päätöslähdössä. Särkelä ohjastaa itse Anjalan Rosmariinia Sara Räisäsen istahtaessa Burning Bapun kärryille.

Elina Särkelä harmittelee Kajaanin raviradan kohtaloa. Hän muistuttaa, että Kainuun seudulta löytyy edelleen aktiivisia hevos- ja poniharrastajia.

”Poniharrastajia riittää edelleen hyvin Kajaanin seudulla. Olen ajanut ponilähtöjä viitisen vuotta. Sinä aikana on tullut useita uusiakin poniohjastajia Kainuun seudulle.”

Vaikka raviurheilu on isossa roolissa Elina Särkelän elämässä, ei hän kaavaile raviurheilusta itselleen ammattia.

”En minä ihan tarkalleen tiedä, mitä edes haluan tehdä työkseni. Kai menin lukioon vähän senkin takia, kun en oikein muutakaan keksinyt. Hevoshommaa en kuitenkaan usko koskaan tekeväni työkseni. Mutta uskon sen pysyvän harrastuksena läpi elämän.”