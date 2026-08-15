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Juuri nyt | Yle: Ministeriön mukaan varusmiehiä voidaan lähettää auttamaan sikaruton torjunnassa
Tilaajalle | Suomalaiset maksavat eläkemaksuja enemmän kuin ymmärtävät – näin järjestelmä toimii