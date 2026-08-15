Maa- ja metsätalousministeriön mukaan varusmiehet voisivat etsiä villisikoja ja valvoa rajoitusalueita.

Maa- ja metsätalousministeriö on sopinut alustavasti puolustusvoimien kanssa, että varusmiehiä voidaan käyttää afrikkalaisen sikaruton torjunnassa, kertoo Yle.

Kansliapäällikkö Pekka Pesonen mukaan varusmiehet voisivat etsiä villisikoja ja valvoa rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa, jos sikarutto leviäisi nykyisestä.

Toistaiseksi apua ei ole pyydetty, koska metsästäjät ovat hoitaneet torjuntatyön hyvin.

Varusmiehiä pitäisi kuitenkin kouluttaa muutaman päivän ajan ennen torjuntatyötä. Todennäköisesti ammattilaiset ottavat vastakin näytteet raadoista ja keräävät ne, eivät varusmiehet.

Ylen uutisen mukaan vielä ei ole päätetty, mistä varuskunnista varusmiehiä otettaisiin ja kuinka paljon heitä mahdollisesti tarvitaan.

Ministeriö seuraa Ruotsin muutaman vuoden takaista tilannetta. Sikarutto aiheutti Ruotsissa noin 13,8 miljoonan euron korvaukset, joista suurin osa oli palkkakuluja ja muita suoria kustannuksia.

Pesosen mukaan Suomessa korvausten tarve arvioidaan, kun taudin leviämisen aste ja kustannukset tiedetään tarkemmin.

Ministeriön mukaan tärkeintä on estää taudin leviäminen ja varmistaa, että markkinat palautuvat mahdollisimman nopeasti tavalliseen tilanteeseen.

Ruokavirasto kertoo, että rajoitusalueen peltokasveja voi käyttää rehuna kotieläimille, kun noudatetaan hygieniamääräyksiä.

Pesosen mukaan suoja-alueen viljatuotteita ei kuitenkaan todennäköisesti käytetä sioille rehuna.

Yle: Ministeriö on varautunut rajuihin toimiin sikaruton torjunnassa: varusmiehiä voidaan lähettää Kaakkois-Suomeen apuun