Veeti Mäntylän kipinä raviurheiluun syttyi uudelleen Isän poismeno jätti innokkaalle poniraviurheilijalle tyhjiön hevosharrastukselle. Nyt intoa riittää taas harrastaa niin paljon kuin opiskelulta ja töiltä ehtii.

Jaa Kuuntele

Veeti Mäntylä on innokas raviurheilun harrastaja. Kuva: Ville Toivonen

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Raviurheilu ja hevoset ovat kuuluneet parikymppisen Veeti Mäntylän elämään syntymästä lähtien. Muutama vuosi sitten edesmenneellä isällä Jaakko Mäntylällä oli hevosia perheen kotitallissa jo kauan ennen jälkikasvun maailmantuloa.

”Isällä oli aina suomenhevosia kotitallissa, Ei siellä ole tainnut koskaan olla edes yhtä lämminveristä. Myöhemmin talliin tulivat suomenhevosten kavereiksi minun kaksi raviponiani”, Mäntylä aloittaa.

Veeti Mäntylä ajoi poneilla kilpaa yhteensä 132 lähdön verran. Poniuran jälkeen nuori raviharrastaja on ehtinyt ajaa hevosilla vasta yhdeksän lähtöä. Ohjastajaura hevosten lähdöissä on ottanut enemmän tuulta siipiensä alle tällä kaudella.

”Tänä vuonna kilvanajo on alkanut kiinnostaa taas enemmän. Isän kuoleman jälkeen hevoshommaan tuli sellainen tyhjiö. Lukion jälkeen suoritin armeijan. Eli ei tässä ole ollut oikein suuremmin aikaakaan hevoshommalle. Nyt intoa kilvanajamiseen ja ravien harrastamiseen on taas reippaanlaisesti.”

Veeti Mäntylä toimi Kokemäellä tänä kesänä useissa raveissa voittajahaastattelijana. Tässä haastateltavana Eetu Tauru. Kuva: Ville Toivonen

Vaikka Veeti Mäntylän perheellä on talli kodin pihassa, ovat starttihevoset olleet aina muualla valmennuksessa. Tällä hetkellä Valssaus on Arto Hammarin tallissa ja Vastatuuri on puolestaan Veikko Leinosen valmennuslistalla.

”Niin se oli isänkin aikoihin. Meillä on huonot paikat valmentaa hevosia kotona. Isä piti ajohevosia muualla, ja kävi siellä valmentamassa niitä. Poneja pystyi hyvin valmentamaan kotona, mutta hevosten kanssa homma on toivotonta.”

Suomenhevosten kilpailuoikeus päättyy 15-vuotiskauden lopussa. Näin ollen Valssaus kilpaileekin viimeisiä kuukausiaan kilpaurastaan. Urallaan yli 170 starttia tehnyt ruuna on saavuttanut tällä kaudella yhden voiton. Montélähdöissä hyvin viihtyvä ruuna voitti elokuussa Pia-Maria Moilasen ohjastamana Riihimäellä.

”Monté on ollut Valssaukselle mieluisampi laji. Sehän voitti parikin kertaa Vermossa montélähdön. Kaksi kertaa saimme olla sen kanssa mukana myös suomenhevosten montén SM-finaalissa. Mukava, että se sai vielä voittaa viimeiselläkin kilpailukaudella.”

Valssaus on ollut mukana kahdesti suomenhevosten montén SM-finaalissa. Kuvassa ruuna Janita Antti-Roikon ohjastamana Forssan kuninkuusraveissa vuonna 2022. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Valssauksella on erityinen rooli Veeti Mäntylän elämässä. Valssauksen aloittaessa kilpauransa neljävuotiaana, oli Veeti Mäntylä vasta kymmenvuotias.

”Se on tosiaan meidän isän kasvatti ja syntynyt kotitalliin. Kyllähän ympyrä ikään kuin sulkeutuu minun saadessa ajaa sillä sen viimeisiä startteja. Samalla saan rutiinia kilvanajoonkin”, toteaa Veeti Mäntylä tunteellisesti.

Vaikka suomenhevoset ovat tärkeässä roolissa Veeti Mäntylän raviurheilussa, ei hän tunnustaudu pelkästään suomenhevosharrastajaksi. Kansallisrodun pitkä kilpailu-ura on kuitenkin yksi suomenhevosen eduista.

”Ei minulla ole missään nimessä mitään lämminverisiä vastaan. Suomenhevoset sopivat kuitenkin hyvin tavalliselle harrastajalle. Eihän Valssaus ole mikään absoluuttinen huippuhevonen. Mutta se on tehnyt pitkän uran, ja voittanut useamman kerran Vermoa myöten. Olemme saaneet harrastaa raviurheilua Valssauksen kanssa pitkään. Tuollaiset pehmeämmät arvot ovat ainakin minulle tärkeitä asioita harrastajana.”

Valssaus siirtyy tämän kauden jälkeen viettämään eläkepäiviä. Veeti Mäntylän äidin Minna Kivivirran hoivissa eläkepäiviä viettävät jo Mäntylän entiset raviponit. Kivivirta saa kiitosta jälkikasvultaan raviharrastukseen panostamisesta.

”Poniaikanani vanhemmat kuskasivat minua raveihin sekä auttoivat ponien kanssa. Isän kuoleman jälkeen äitini on jatkanut hevosten pitoa. Onhan se taloudellisestikin iso panostus. Suuri kiitos hänelle ja tietysti Arto Hammarille sekä Veikko Leinoselle. He eivät ole pistäneet pahaksi, että minä olen aloittelevana ohjastanut kilpaa meidän hevosillamme.”

Vaikka kilvanajo kiinnostaa Veeti Mäntylää Vastatuurin kanssa myös ensi kaudella, ei arki anna myöten ainakaan tällä hetkellä lisäpanostuksiin. Mäntylä opiskelee toista vuotta lääketieteellistä tekniikkaa Turun yliopistossa. Diplomi-insinöörin paperit odottavat kaiken mennessä suunnitellusti reilun kolmen vuoden kuluttua. Opiskeluiden ohessa hän työskentelee osa-aikaisesti.

”Kilvanajamistakin pitää suunnitella opiskeluiden ja töiden ohella. Valitettavan harvoin ehdin tallille ajamaan hevosilla. Mutta asiat pitää kuitenkin laittaa tärkeysjärjestykseen.”

”Valitettavan harvoin ehdin tallille ajamaan hevosilla. Mutta asiat pitää kuitenkin laittaa tärkeysjärjestykseen.” Veeti Mäntylä

Kilvanajamisen lisäksi Veeti Mäntylä on ehtinyt myös kokeilemaan ravien selostamista ja voittajahaastattelijana toimimista. Tänä vuonna Mäntylän ääntä kuultiin useammankin kerran Kokemäellä.

”Kauden avausraveissa tein voittajahaastatteluja. Selostin sitten sekä poniraveissa että syksyn paikallisraveissa. Juhannuksen kaksipäiväisissä raveissa ajoinkin kilpaa kumpanakin päivänä.”

Äänityöläisen ura alkoi jo lukioikäisenä Turun poniraveista.

”Turun toimitusjohtaja Eeva Karvonen pyysi minua jokunen vuosi sitten haastattelemaan Turun poniraveja. Sen jälkeen tein voittajahaastatteluja jonkin verran Turun raveissa. Armeijan aikana homma sitten vähän jäi aikataulullisista syistä. Kokemäen äänikeikat tällä kaudella ovat olleet oikein mukavia kokemuksia.”

Sen suurempaa panostusta äänityöläisen uraan Veeti Mäntylä ei näillä näkymin aio tehdä.

”Tiedä sitten olisiko edes sen suurempaa kysyntää. Selostamista pitäisi tehdä todella paljon, jotta selostuksen lopputulos miellyttäisi itseäni. Voittajahaastattelut ovat paljon mukavampia tehdä.”