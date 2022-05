Kilpailumahdollisuuksia pitää olla kaikille – on kuitenkin vähennettävä ravipäivien määrää hallitusti Muutama viikko sitten Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö julkaisi tiedotteen ensi vuoden kilpailutoimintaan kaavailuista uudistuksista. Kilpailupäiviin tavoitellaan kuuden prosentin leikkausta. Lisäksi kesän ravitapahtumien urheilullista tasoa ja Solvallan asemaa kansallisareenana vahvistetaan.

Kirjoittaja Kaj Närhinen ehdottaa raviviikon muokkaamista uusiksi.

Kolumni Kaj Närhinen

Esitettyihin toimenpiteisiin on suhtauduttu hyvin neutraalisti. Suurimpana syynä keskustelun vaimeuteen on ollut tosiasioiden hyväksyminen. Hevosten ja harrastajien määrä on vähentynyt Ruotsissa. Luonnollisena seurauksena tästä lähtöihin ei ilmoiteta hevosia entiseen malliin. Harrastajia ei kuitenkaan ole unohdettu uudistuksessa.

Päivävähennykset otetaan heikosti pelivaihtoa keräävistä kakkosiltaraveista. Matalan profiilin breddloppet-ravit säilyvät lähes ennallaan. Harrastajille tarjotaan mahdollisuus edelleen harrastaa omiensa joukossa.

Kuinka tämä liittyy suomalaiseen raviurheiluun?

MT Hevoset vertaili jokin aika sitten pohjoismaisen raviurheilun tunnuslukuja ensimmäisen vuosikolmanneksen ajalta. Suomen luvut olivat ajatuksia herättäviä eritoten lähtöjen laskeneen osallistujamäärän osalta. Toki yksittäinen tekijä, kuten Suomen tapauksessa vuohisrupiepidemia selittää negatiivista kehitystä lyhyen ajan vertailussa. Suomessa ajetaan liikaa raveja hevosmäärään nähden.

Paniikkinappulaa suomalaisessa raviurheilussa ei pidä painaa. Ravipäiviä tulee vähentää hallitusti ja fiksusti. Keskiviikko ja lauantai pitää säilyttää vähintään nykyisellä palkintotasolla. Viidestä jäljelle jääneestä viikonpäivästä yhdistettäisiin kaksi tai kolme hieman korkeammalla palkintotasolla ajettavaa ravipäivää. Profiilipäivien vähentyessä on helpompi välttää alueelliset yhteentörmäykset lähialueen ratojen kesken. Joka viikko on oltava muutama ravipäivä asiallisilla palkinnoilla tarjolla kohtuullisen ajomatkan päässä.

Kilpailupäivien kokonaismäärää vähennetään hallitusti. Yhdistämällä arkipäivien ykkösraveja tapahtuu luonnollista vähenemistä ravipäivissä. Tyhjille päiville raviratojen olisi mahdollista järjestää kysynnän perusteella lähiraveja. Näitähän on ajettu esimerkiksi Vermossa jonkun kerran. Pimeään vuodenaikaan ei tarvitsisi välttämättä olla edes pelitarjontaa viikon jokaisena päivänä.

Palkintotaso lähiraveissa tulisi olemaan se, mitä kahden ykköspäivän yhteenlasketuista palkinnoista jää yli. Käytännössä neljäsosa nykyisestä ykköspalkinnoista. Lähiravit ovat suunnattu ensisijaisesti harrastajille. Forssan keväisen esimerkin mukaisesti lähiravit sopivat erinomaisesti ajettavaksi viikonloppuaamupäivisin.

Harrastajat ovat suomalaisen raviurheilun tärkeä perusta. On kuitenkin pystyttävä tarjoamaan mahdollisuus raviurheilun ammattimaiseen harjoittamiseen Suomessa. Hevosia ei riitä nykyiseen määrään raveja. Parempi keskittää rajalliset resurssit vähemmille ravipäiville. Veikkauksen kantaa ravipäivien vähentämiseen en luonnollisesti tiedä. Luulen peliyhtiöllekin olevan parempi tarjota kunnollisia suomalaisia pelikohteita tiettyinä vakiopäivinä vuoden läpi. Nykyisellään iso osa hevospelien pelivaihdosta tapahtuu Ruotsin raveihin.

Kaj Närhinen on Ruotsissa asuva toimittaja ja yrittäjä, joka seuraa raviurheilua tarkasti