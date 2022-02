Etelä-Savoon uusi lähiruuan verkkopalvelu – "Reko-toiminta Facebookissa on hiipunut rankasti"

Jaana Kankaanpää

Tuottajat myyvät suoraan asiakkaille ruokatuotteita. Reko-lähiruokamyyntiä Espoon Kauklahdessa sijaitsevan Vanttilan koulun pihalla.

Vuosi sitten perustettu mikkeliläinen Satoja Oy on saanut valmiiksi verkkopalvelun, jonka kautta Reko-lähiruokarenkaiden tuotteita voi tilata, vaikkei olisi Facebookissa. Yritys etsii nyt testikäyttäjiksi eteläsavolaisia tuottajia ja lähiruokaa ostavia kuluttajia.

”Rekojen lähiruokatuottajat ovat edelläkävijöitä, ja toimintamalli on hieno. Haluan tarjota eri puolilla maata toimiville Reko-piirien tuottajille uuden markkinointikanavan ja asiakkaille helpon väylän tilata tuotteita tästä rinnakkaispalvelusta ilman, että tarvitsee olla Facebookin käyttäjä”, Satoja Oy:n toimitusjohtaja Nestori Virtanen kuvaa.

Hän uskoo, että Rekojen nykyinen yhteenlaskettu liikevaihto voi kasvaa huomattavasti, kun tarjonta on kaikkien kiinnostuneiden ulottuvilla.

Palvelua testaamaan ja kehittämään haetaan noin kymmentä eteläsavolaista lähiruokatuottajaa ja sataa asiakasta.

”Tulevaisuuden visiona on, että vilkkaimpaan sesonkiaikaan tuottajat voivat itse luoda omia noutotilaisuuksia sekä ilmoittaa oman tilan suoramyynnistä. Uskon, että monen kuluttajan toivoma kotiinkuljetus on myös mahdollista toteuttaa ajan kanssa.”

Virtanen on huomannut, että tuottajilla on todellista tarvetta rinnakkaispalvelulle. Hanna Lokonen myy Toivolan tilan Mangalitza-villasikatuotteita ja toimii yhtenä Ristiinan Reko-ryhmän ylläpitäjistä. Hän pitää uutta palvelua tervetulleena lisänä lähiruoan ostamiseen ja myymiseen.

“Uusien asiakkaiden löytäminen on nyt tärkeää. Tuottajat ovat tosi pahassa jamassa, kun kuljetuskustannukset nousevat eikä tuotteesta saatava hinta korreloi suhteessa nouseviin kustannuksiin. Moni Reko-tuottaja on joutunut nostamaan hintojaan ja valitettavasti Reko-toiminta Facebookissa on hiipunut rankasti. Esimerkiksi Mäntyharjulla se näkyy myös tuottajien vähyytenä. Ilmoituksia ei jätetä, kun asiakkaat ovat kadonneet.”

Tällä hetkellä ideana on ylläpitää ja kehittää Satoja.fi-palvelua tuottajilta kerättävällä provisiolla, joka määrittyy sovelluksen kautta syntyneen myynnin perusteella. Alun kehitysvaiheessa palvelu on kuitenkin ilmainen kaikille käyttäjille.

”Toivoisin mukaan myös sijoittajia, jotka näkevät potentiaalia lähiruokaan liittyvässä palvelussa ja haluaisivat olla mukana parantamassa maatalouden kannattavuutta", Virtanen sanoo.

Lue lisää:

Kauhajoen keskustaan nousi automaattinen maatilapuoti – paikalliset yrittäjät kertovat, mitä sen perustaminen maksoi ja miten uusi tapa myydä ruokaa toimii: ”Vähintään 10–15 vuotta tämä pelittää”

”Kova kysyntä lähellä tuotetuille elintarvikkeille” – ”Mitä uutta -hanke toi lähiruuan nettikaupan Ranualle”

Katso video: Kotitila kauppaa verkossa pientilojen lihaa – puodin tiskistä saa vuohenlihaa, joka kiinnostaa asiakkaita